Muerte de Ángel en Comodoro Rivadavia: las primeras pericias revelan golpes en la cabeza

La muerte de Ángel, un niño de 4 años, conmocionó a la ciudad patagónica y generó un giro en la investigación judicial tras conocerse los resultados preliminares de las pericias forenses.



El pequeño se descompensó el domingo de Pascuas mientras estaba al cuidado de su madre biológica. “Se acostó y lo encontraron sin signos vitales”, relataron fuentes médicas. Fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, donde ingresó en estado crítico y falleció esa misma noche a causa de un paro cardiorrespiratorio.



Las primeras pericias realizadas sobre el cuerpo del niño detectaron golpes internos (lesiones internas) en la cabeza. Este hallazgo preliminar abre nuevas hipótesis sobre las causas de la muerte y obliga a la Justicia a determinar si las lesiones fueron producto de un hecho accidental o si existió intervención de terceros.



El pequeño fue velado este jueves por familiares y allegados, en medio de una profunda conmoción en la comunidad.