Volver | La Tecla Municipios 9 de abril de 2026 PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO

Dolores impulsa una agenda estratégica para planificar su desarrollo a futuro

El municipio de Dolores pondrá en marcha un proceso de planificación considerado histórico para la ciudad: la construcción participativa de una Agenda Estratégica junto al Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial.

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