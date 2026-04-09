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9 de abril de 2026
PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO

Dolores impulsa una agenda estratégica para planificar su desarrollo a futuro

El municipio de Dolores pondrá en marcha un proceso de planificación considerado histórico para la ciudad: la construcción participativa de una Agenda Estratégica junto al Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial.

Dolores impulsa una agenda estratégica para planificar su desarrollo a futuro
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El municipio de Dolores pondrá en marcha un proceso de planificación considerado histórico para la ciudad: la construcción participativa de una Agenda Estratégica junto al Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial. La iniciativa fue anunciada por el intendente Juan Pablo García en el marco de la apertura de sesiones del Concejo Deliberante.

El objetivo es definir, de manera conjunta con la comunidad, el rumbo de crecimiento y desarrollo de la ciudad en el mediano y largo plazo, estableciendo prioridades, lineamientos y acuerdos que trasciendan las gestiones y los ciclos electorales.

Por primera vez, se convoca formalmente a instituciones, sectores productivos, organizaciones sociales y vecinos a participar activamente en la planificación urbana. La propuesta busca construir una visión compartida basada en el diálogo, el consenso y la participación.

El proceso se plantea como una instancia abierta, sin un plan cerrado, que promueve el debate y la construcción colectiva. En ese marco, se apunta a generar herramientas que permitan ordenar el crecimiento urbano, potenciar el desarrollo económico y mejorar la calidad de vida desde una perspectiva integral y sustentable.

La coordinación técnica estará a cargo del arquitecto Rubén Pesci, reconocido a nivel nacional e internacional por su trabajo en planificación estratégica, ordenamiento territorial y desarrollo urbano.

El primer encuentro participativo se realizará el viernes 17 de abril y marcará el inicio de este proceso de planificación a largo plazo.

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