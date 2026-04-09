La cultura digital que glorifica masacres escolares y genera alarmas en Argentina

La True Crime Community también conocida como comunidad de crímenes reales, se ha convertido en una de las mayores preocupaciones para las autoridades argentinas en materia de violencia juvenil. Se trata de una subcultura digital global, descentralizada y sin líderes ni estructura jerárquica, donde adolescentes comparten material sobre masacres, especialmente ataques en escuelas.



En esta comunidad, los participantes comienzan generalmente interesándose por casos históricos como la masacre de Columbine (Estados Unidos, 1999) y otros ataques similares. Con el tiempo, muchos pasan de ser simples observadores a productores de contenido: editan videos con música dramática, crean collages de imágenes, escriben manifiestos y convierten a los autores de las masacres en figuras admiradas o incluso “héroes”.



Esta lógica opera principalmente en plataformas como Discord, Telegram, Reddit, foros cerrados y, en algunos casos, la dark web. No funciona como una organización tradicional con reclutamiento activo, sino como un espacio horizontal donde los jóvenes se conectan entre sí a través de símbolos, memes, narrativas y referencias compartidas que glorifican la violencia extrema.



El fenómeno ganó visibilidad en Argentina tras el ataque ocurrido el 30 de marzo en la Escuela N° 40 de San Cristóbal, Santa Fe. Un adolescente de 15 años ingresó al establecimiento con un arma, asesinó a un compañero de 13 años e hirió a otros ocho. Las investigaciones revelaron que el agresor participaba activamente en la True Crime Community, lo que permitió establecer un patrón común con al menos otros siete casos previos de violencia escolar registrados en el país.



Este espacio digital representa un desafío nuevo para la sociedad: cómo proteger a los jóvenes en un entorno digital donde la glorificación de la muerte y la violencia encuentra un terreno fértil entre quienes se sienten excluidos.