Volver | La Tecla Nacionales 8 de abril de 2026 PROYECTO POLéMICO

Acalorado debate en Diputados por la reforma de la Ley de Glaciares

El proyecto oficial es tratado en la Cámara de Diputados, con posiciones encontradas. El gobierno busca atraer inversiones a través del RIGI; desde la oposición advierten que se habilita el “saqueo” de los recursos naturales.

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