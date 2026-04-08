8 de abril de 2026
PROYECTO POLéMICO
Acalorado debate en Diputados por la reforma de la Ley de Glaciares
El proyecto oficial es tratado en la Cámara de Diputados, con posiciones encontradas. El gobierno busca atraer inversiones a través del RIGI; desde la oposición advierten que se habilita el “saqueo” de los recursos naturales.
Los diputados nacionales debaten en el Congreso el proyecto oficial de reforma de la Ley de Glaciares, que generó controversia desde su formulación y que genera divisiones entre quienes lo ven como una oportunidad para atraer inversiones y quienes advierten por la posibilidad de que se produzca un “saqueo” de los recursos naturales.
La modificación propuesta por el gobierno de Javier Milei busca habilitar la explotación de las zonas periglaciares en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Los críticos advierten de los posibles efectos negativos sobre el ecosistema.
“La Argentina se está vendiendo por un puñado de dólares”, dijo, por ejemplo, la diputada Lourdes Arrieta, oriunda de Mendoza, una provincia que, según señaló, hace 15 años está en una situación “crítica” respecto del recurso hídrico.
Fue una de muchos legisladores que expusieron sus reparos frente a la iniciativa oficial, mientras que otros la apoyaron como una vía para la entrada de inversiones.
El meollo del proyecto es la eliminación de la definición de las zonas periglaciares como reservas estratégicas y el traspaso a las provincias de la determinación de si tal o cual zona es necesaria para aportar al recurso hídrico o puede ser autorizada la explotación minera en ese lugar.