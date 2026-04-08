Apps
Miércoles, 8 abril 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
8 de abril de 2026
PROYECTO POLéMICO

Acalorado debate en Diputados por la reforma de la Ley de Glaciares

El proyecto oficial es tratado en la Cámara de Diputados, con posiciones encontradas. El gobierno busca atraer inversiones a través del RIGI; desde la oposición advierten que se habilita el “saqueo” de los recursos naturales.

Acalorado debate en Diputados por la reforma de la Ley de Glaciares
Compartir

Los diputados nacionales debaten en el Congreso el proyecto oficial de reforma de la Ley de Glaciares, que generó controversia desde su formulación y que genera divisiones entre quienes lo ven como una oportunidad para atraer inversiones y quienes advierten por la posibilidad de que se produzca un “saqueo” de los recursos naturales.

La modificación propuesta por el gobierno de Javier Milei busca habilitar la explotación de las zonas periglaciares en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Los críticos advierten de los posibles efectos negativos sobre el ecosistema.

“La Argentina se está vendiendo por un puñado de dólares”, dijo, por ejemplo, la diputada Lourdes Arrieta, oriunda de Mendoza, una provincia que, según señaló, hace 15 años está en una situación “crítica” respecto del recurso hídrico.

Fue una de muchos legisladores que expusieron sus reparos frente a la iniciativa oficial, mientras que otros la apoyaron como una vía para la entrada de inversiones.

El meollo del proyecto es la eliminación de la definición de las zonas periglaciares como reservas estratégicas y el traspaso a las provincias de la determinación de si tal o cual zona es necesaria para aportar al recurso hídrico o puede ser autorizada la explotación minera en ese lugar.
 

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

BOMBA

Un ministro de Kicillof propuso a un intendente del conurbano para gobernador

El “Cuervo” Larroque compartió acto con Ferraresi en Avellaneda y allí dijo que el intendente “merece” ser el continuador de la gestión del mandatario, que aspira a convertirse en Presidente en 2027.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Un exintendente dio un paso al costado y dejó su lugar en el Gobierno bonaerense

Con las horas contadas: ultimátum de la Junta Electoral a fuerzas políticas bonaerenses

El ajuste nacional golpea en PBA: cierran agencias del INTA y hay despidos en el SMN

Ante “funcionarios públicos involucrados”, una causa por contaminación cambió de fiscalía

La China Suárez y Mauro Icardi subieron fotos íntimas tras un momento de pasión

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET