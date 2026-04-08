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8 de abril de 2026
SIN PAZ

Para colmo, mañana hay paro de colectivos en el AMBA

La UTA anunció que los colectivos de las líneas que no hayan pagado los sueldos de los choferes completos no saldrán mañana.

Para colmo, mañana hay paro de colectivos en el AMBA
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Por si la reducción de las frecuencias de los colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) a raíz de una protesta empresaria, mañana dejarán de circular las unidades de todas las líneas que aún no pagaron los sueldos completos a los choferes.

La decisión fue tomada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que representa a los conductores de autobuses, en medio de una situación ya caótica por el recorte en las frecuencias decidido por las compañías de transporte de pasajeros.

En un comunicado, el sindicato sentó posición sobre ese punto: “Los empresarios bajaron la frecuencia de los servicios, generaron un gran malestar en los usuarios y violencia hacia nuestros representados, manifestando que no les ingresaron los subsidios nacionales ni provinciales”.

“Nosotros queremos cobrar los sueldos y defendemos los puestos de trabajo”, subrayó la UTA.

Por ello, el gremio resolvió la “retención de tareas a partir de las 00 horas del día 9 de abril”. Pero sólo “en aquellas empresas que no hayan cancelado la totalidad de los haberes” y como “medida de autotutela de los trabajadores representados”.

Entre las líneas afectadas se encuentran en este momento las 136, 163, 166, 176, 182, 194, 195, 228, 236, 237, 269, 276, 302, 303, 310, 322, 326, 327, 336, 365, 386, 392, 395, 441, 443B, 448, 503, 504, 507, 510, 634, 670 y 741.
 

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