8 de abril de 2026
ENCUENTROS
El peronismo en su laberinto: Espinoza reunió a la FAM ante una posible avanzada K
Al intendente de La Matanza se le vence el mandato en la Federación Argentina de Municipios, mientras que un jefe comunal del Conurbano se anota para sucederlo
El peronismo continúa con sus conflictos internos tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires. Mientras el gobernador bonaerense Axel Kicillof teje lazos con distintos sectores por fuera del justicialismo, se abrió un frente de batalla inesperado donde el kirchnerismo quiere dar pelea.
Desde las 18 se reunió la Federación Argentina de Municipios, comandada por el jefe comunal de La Matanza, Fernando Espinoza. El slogan del encuentro giró en torno a la situación económica y social de los distritos y convocó a los alcaldes agrupados en la FAM a un encuentro por zoom.
En el mismo, los alcaldes trazaron un diagnóstico de la situación crítica que viven los distritos en materia económica y social, además de comenzar a coordinar acciones frente a la coyuntura compleja que se vive a lo largo y ancho del país producto de la reducción de recursos que envía el gobierno nacional.
La FAM es una entidad pública sin fines de lucro, creada para representar a todos los municipios del país, mediante su asociación voluntaria. De dicha entidad que comanda Fernando Espinoza participan varios jefes comunales de la provincia de Buenos Aires como lo son Julio Alak (La Plata); Jorge Ferraresi (Avellaneda); Fernando Moreira (San Martín); Marisa Fassi (Cañuelas); Gustavo Cocconi (Tapalqué); María Celia Gianinni (Carlos Tejedor); Mariel Fernández (Moreno); Gustavo Menéndez (Merlo); entre otros alcaldes.
Ante esta situación crítica para los municipios, el jefe comunal de La Matanza convocó a una reunión virtual para delinear los pasos a seguir de la entidad. Sin embargo, el encuentro se da luego de una llamativa declaración de un jefe comunal del Conurbano bonaerense alineado con Cristina Fernández de Kirchner.
Se trata del intendente de Lanús, Julián Álvarez, quien se anotó en la pelea para reemplazar a Fernando Espinoza, ya que vence su mandato en la FAM en el mes de julio.
La declaración la dijo en una recorrida por la provincia de San Juan junto al intendente de Ezeiza, Gastón Granados. Durante una entrevista con el medio local El Café de la Política, el intendente camporista sentenció sin titubear: “Antes de las internas y de analizar candidaturas presidenciales hay otras herramientas que se van a discutir, como por ejemplo, ahora en julio, la Federación Argentina de Municipios”.
En otro fragmento de la conversación con el medio sanjuanino, Álvarez añadió que “la FAM es una herramienta muy importante que tiene personería y te permite discutirle al gobierno nacional medidas, como por ejemplo, las obras paralizadas que tenemos en todo el país”.
“Todos tenemos obras paralizadas en nuestros municipios que se dejaron de ejecutar por el gobierno nacional. Entonces, hacer medidas conjuntas entre intendentes para, por ejemplo, pedir esos recursos es una cuestión muy relevante, que todos necesitamos y que tiene que ver con resolver los problemas a nuestros vecinos mañana”, sostuvo el intendente de Lanús.
Lo que parecía una tregua dentro del peronismo bonaerense luego de que Axel Kicillof se quede con la conducción del PJ Bonaerense, ahora se suma una nueva disputa donde tanto La Cámpora como el MDF darán pelea. El mandato de Espinoza vence en julio y todo está por verse.