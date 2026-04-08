8 de abril de 2026
POR REDES SOCIALES
Desde el PRO se suman a los reclamos a Kicillof por las personas en situación de calle en CABA
Tras la carta que envió el gobierno porteño al ministro Pablo López reclamando una deuda por las personas en situación de calle que son de la Provincia, un legislador bonaerense se sumó a los reclamos de los dirigentes porteños y pidió que Kicillof “se haga cargo” de la situación.
Luego de que los ministros de Hacienda, Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires le enviaron una carta al ministro de Economía bonaerense, Pablo López, donde reclamaron más de 27 mil millones de pesos en concepto de gastos por persona de gente en situación de calle que concurre a los Centros de Inclusión Social ubicados en suelo porteño, varios dirigentes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires salieron al cruce de la administración bonaerense.
Tras las réplicas de Carlos Bianco y Andrés Larroque, algunos funcionarios porteños defendieron la gestión de Jorge Macri. En esa línea, se sumó el senador bonaerense del PRO, Alex Campbell, quien pidió que Kicillof “se haga cargo” de la situación.
A través de su cuenta de X, Campbell sentenció: “Gestionar es hacerse cargo de los problemas, no buscar excusas. En la Ciudad hay un equipo que prioriza los recursos de los vecinos con orden y datos claros. La Provincia debe asumir su responsabilidad con los bonaerenses”.
“Excelente el trabajo que esta haciendo @jorgemacri y todo el equipo en la Ciudad”, añadió el legislador en respaldo a toda la gestión del PRO.
Uno de los dirigentes porteños que cuestionó al gobierno de Kicillof fue el Jefe de Gabinete de Jorge Macri y exdirector de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Zinny, quien expresó: “La Ciudad no pone excusas: se hace cargo y resuelve. La Provincia debería hacer lo mismo. Los bonaerenses que llegan a nuestros Centros de Inclusión Social lo hacen como consecuencia directa de la falta de gestión en políticas sociales de su gobierno”.
“Quedamos a la espera de las direcciones de los supuestos 58 centros que tienen en la Provincia, así podemos derivar a las personas que lo necesitan. Resulta llamativo que un gobierno que dice tener el foco en la política social recién se exprese sobre estos temas cuando reclamamos lo que le corresponde a los porteños, y lo haga, además, con información parcial e incompleta”, añadió el dirigente.