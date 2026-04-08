8 de abril de 2026
EN OLAVARRÍA
Kicillof pidió que la Suprema Corte acompañe los reclamos de la Provincia a Nación
El gobernador bonaerense inauguró un Polo Judicial en Olavarría junto a Juan Martín Mena. Celebró que continúe la obra pública en PBA pese a los recortes del gobierno de Milei y pidió apoyo con los ocho reclamos que realizaron en la Corte Suprema de Justicia
Luego de pedirle a los intendentes alineados que se sumen a los reclamos que realizó el gobierno bonaerense ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por los más de doce billones de pesos que adeuda el gobierno de Milei a la Provincia, el gobernador Axel Kicillof también realizó un pedido en sintonía a la justicia bonaerense.
Fue en Olavarría, donde Kicillof inauguró junto a Juan Martín Mena un Polo Judicial en el distrito que conduce Maximiliano Wesner. Previo a ese acto, el mandatario pasó por Adolfo Gonzáles Cháves, donde entregó viviendas a efectivos policiales del distrito.
Además de Juan Martín Mena y Wesner, Kicillof estuvo acompañado por el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, su par de Gobierno, Carlos Bianco, de Salud, Nicolás Kreplak, de Seguridad, Javier Alonso, la jefa de Asesores de la Provincia, Cristina Álvarez Rodríguez, el intendente de Azul Nelson Sombra, de Bolívar Eduardo “Bali” Bucca, de Tapalqué Gustavo Cocconi, de Laprida Alfredo Fisher, la jefa de Gabinete Mercedes Landívar, el ex diputado provincial César Valicenti.
También dijeron presente los tres integrantes de la Suprema Corte de Justicia Bonaerense, Hilda Kogan, Sergio Gabriel Torres y Daniel Soria.
Ante ellos, el gobernador realizó un pedido contundente: “Ya hoy inaugurado este edificio le pido al Poder Judicial de la provincia que nos acompañe en el reclamo de los fondos”. El gobierno bonaerense realizó ocho presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por fondos que adeuda el gobierno nacional con la administración bonaerense. La deuda asciende a 14 billones de pesos
En esa línea, Kicillof sentenció: “Vengo a celebrar que recorrimos este edificio, estaba la obra parada desde 2018. Cuando se pone lo que hay que poner las cosas se terminan y se hacen. Es una enseñanza de que el torniquete apreta cada vez más, no en los dirigentes sino en los trabajadores. Salió más de 20 millones de dólares y aunque algunos digan motosierra, es una inversión para los vecinos”.
Otro de los pasajes de su discurso, el mandatario destacó la continuidad de la obra pública en suelo bonaerense y se refirió a la situación del empleo al asegurar que el ajuste propició “la destrucción de empresas en Olavarría”. Y añadió: “Estamos en un país donde el Gobierno nacional ha parado todas las construcciones. Este edificio tenía como destino no terminarse nunca”.
También brindó un discurso la titular de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Hilda Kogan, y expresó: “Este departamento fue creado con el objetivo de garantizar el acceso a la Justicia y su funcionamiento a lo largo del tiempo”.
Antes de Kicillof quien tomó la palabra fue el ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, quien expresó: “Nunca Olavarría soñó con un lugar de trabajo como este”. Además, criticó el recorte de fondos que el gobierno nacional tiene con la provincia de Buenos Aires y afirmó que “se le están quitando recursos a cada bonaerense”.