Volver | La Tecla Buenos Aires 8 de abril de 2026 EN OLAVARRÍA

Kicillof pidió que la Suprema Corte acompañe los reclamos de la Provincia a Nación

El gobernador bonaerense inauguró un Polo Judicial en Olavarría junto a Juan Martín Mena. Celebró que continúe la obra pública en PBA pese a los recortes del gobierno de Milei y pidió apoyo con los ocho reclamos que realizaron en la Corte Suprema de Justicia

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