Volver | La Tecla Nacionales 8 de abril de 2026 ¿Y ADORNI?

Los ministros de Milei ya ganan más del doble que en diciembre

El sueldo de todo el gabinete se duplicó con creces gracias a un decreto firmado el segundo día del año. Todos los ministros cobrarán 8 millones de pesos en junio. El jefe de gabinete, en la mira por sus viajes y su patrimonio, también.

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