8 de abril de 2026
¿Y ADORNI?
Los ministros de Milei ya ganan más del doble que en diciembre
El sueldo de todo el gabinete se duplicó con creces gracias a un decreto firmado el segundo día del año. Todos los ministros cobrarán 8 millones de pesos en junio. El jefe de gabinete, en la mira por sus viajes y su patrimonio, también.
Todos los ministros del gabinete de Javier Milei duplicaron con creces sus sueldos en lo que va del año, incluyendo el jefe del gabinete nacional, Manuel Adorni, en la mira por sus viajes junto a su esposa y por las operaciones de compra de inmuebles en los últimos tiempos.
Los secretarios del gabinete –que se encuentran un escalón por debajo de los ministros– también registraron un fuerte incremento en sus haberes, que no queda muy lejos de los que perciben los propios titulares de los ministerios.
En concreto, todos los ministros, que cobraban $ 3.584.006 en diciembre, percibirán $ 7.902.331 en mayo (es decir, su sueldo de abril) y $ 8.020.866 en junio. Las cifras son en bruto, es decir, sin los ítems modificatorios que afectan el salario de bolsillo.
En cambio, los secretarios pasarán de los 3.282.709 pesos mensuales que cobraban hasta diciembre a un salario bruto de 7.238.005 en abril (pagadero en mayo) y en los primeros días de junio ingresarán $ 7.346.575.
Los subsecretarios también tendrán un incremento similar, pasando de los $ 2.981.513 del sueldo de diciembre a $ 6.672.510 en mayo (pagadero en junio).
Estos incrementos superan ampliamente a la inflación registrada en lo que va del año, pero quedan por debajo de la inflación total desde que asumió Milei, dato importante teniendo en cuenta que sus sueldos estaban congelados hasta que el Presidente firmó el decreto de aumento, el 2 de enero.
Otro detalle: el propio Milei la vicepresidenta Victoria Villarruel no se beneficiarán de estos incrementos, ya que el decreto no los incluye; por lo tanto, seguirán cobrando lo mismo que antes.
El decreto justifica el incremento, que se produce en forma escalonada hasta mayo, en la necesidad de contar con “un esquema de autoridades superiores profesionalizadas y adecuadamente remuneradas”.
El diagrama de remuneraciones debe ser “adecuado, competitivo y coherente con las responsabilidades asumidas”, explica la norma.
“Teniendo en consideración el superávit fiscal alcanzado y el orden macroeconómico que ha logrado esta administración, corresponde implementar un ordenamiento equitativo en la estructura salarial sin comprometer la sostenibilidad fiscal”, agrega el texto.