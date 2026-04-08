8 de abril de 2026
MÁS COMPLICADO
Adorni bajo presión: declaraciones, nuevas pruebas y una causa que escala en Comodoro Py
Pese al respaldo por parte del gobierno nacional, el Jefe de Gabinete continúa con su disputa judicial por presunto enriquecimiento ilícito
La situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en las últimas horas un nuevo capítulo que profundiza la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y mantiene al funcionario en el centro de la agenda política y judicial.
La causa, que tramita en los tribunales federales de Comodoro Py, atraviesa una etapa de fuerte movimiento probatorio, con testimoniales, cruces patrimoniales y nuevas medidas impulsadas por la fiscalía.
El avance más reciente se produjo este miércoles, cuando declaró como testigo la escribana Adriana Mónica Nechevenko, quien intervino en operaciones inmobiliarias vinculadas al funcionario.
La profesional fue citada por el fiscal federal Gerardo Pollicita para explicar detalles sobre escrituras y certificaciones de al menos dos propiedades investigadas. Durante su presentación ante la Justicia, la escribana debió aportar información sobre los préstamos y mecanismos utilizados en las compras de inmuebles que hoy están bajo sospecha.
Según fuentes judiciales, el objetivo es reconstruir cómo se financiaron esas adquisiciones y determinar si guardan relación con los ingresos declarados por el jefe de Gabinete.
Las denuncias incluyen sospechas por un vuelo privado hacia Punta del Este y otros traslados internacionales cuya financiación busca esclarecer la Justicia.
En ese marco, Pollicita solicitó nuevas medidas de prueba al juez Ariel Lijo, entre ellas pedidos de información a registros de la propiedad, bases automotoras y movimientos financieros para detectar eventuales activos no declarados tanto de Adorni como de su entorno familiar.
La causa también avanzó con el requerimiento de relevar todos los viajes del funcionario desde 2023 y cruzar datos migratorios y patrimoniales, mientras se analizan operaciones inmobiliarias realizadas mediante préstamos que generaron interrogantes en la investigación.
En paralelo, informes periodísticos señalan que la Justicia busca determinar si el nivel de vida del jefe de Gabinete resulta compatible con sus ingresos formales, una de las claves del expediente por enriquecimiento ilícito.
El frente judicial ya comienza a tener consecuencias políticas dentro del oficialismo. En la Casa Rosada admiten que el caso seguirá generando repercusiones y anticipan que Adorni deberá responder preguntas sobre la investigación cuando presente su informe de gestión ante el Congreso, previsto para fines de abril.
Por ahora, la causa se encuentra en etapa de recolección de pruebas y no hay definiciones judiciales de fondo. Sin embargo, la acumulación de expedientes, testimonios y medidas ordenadas por la fiscalía muestran que la investigación entró en una fase de mayor intensidad.
Así, el expediente que comenzó como una denuncia puntual por viajes y patrimonio terminó transformándose en uno de los focos judiciales más sensibles para el Gobierno nacional, con un futuro que dependerá de lo que arrojen las pericias patrimoniales y las próximas declaraciones en Comodoro Py.