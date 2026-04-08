Volver | La Tecla Buenos Aires 8 de abril de 2026 VACIAMIENTO

El tren a Pinamar no vuelve: Nación le quita los vagones y los lleva a otra provincia

Trenes Argentinos avanza con la cesión de los cochemotores que utilizaba el servicio a Divisadero a la empresa provincial Tren Patagónico. Las formaciones, que estaban guardadas desde la suspensión del ramal en abril de 2025, ya fueron trasladadas para su acondicionamiento.

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