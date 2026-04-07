Volver | La Tecla Nacionales 7 de abril de 2026 NUEVA AVANZADA

Reforma laboral en disputa: el Gobierno apeló el fallo que suspendía más de 80 artículos

El gobierno de Milei apeló el fallo que dejaba en suspenso varios artículos de la reforma que se aprobó en el Congreso. También avanzó contra la ley de financiamiento universitario

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