7 de abril de 2026
DESCONFIADOS
Un intendente terció en la polémica por las tasas: “Estamos en el peor de los mundos”
En diálogo con “Desconfiados”, Daniel Stadnik, de Carlos Casares, dijo que los alcaldes del interior son “copa-dependientes” y que la recesión y la quita de recursos a la Provincia afecta mucho a los municipios. También acusó al gobierno nacional de tener “un total desconocimiento del Estado y de cómo funciona”.
El intendente del partido bonaerense de Carlos Casares, Daniel Stadnik, dijo que los intendentes del interior provincial están “en el peor de los mundos” por la baja de la recaudación y el recorte de fondos de la Nación hacia la Provincia de Buenos Aires, y que
En diálogo con “Desconfiados”, al aire de Cadena Río FM 88.7, Stadnik dijo que aunque la quita de fondos afecte a todas las provincias, el presidente de la Nación, Javier Milei, “se ha ensañado con la Provincia de Buenos Aires”.
“Los intendentes del interior somos copa-dependientes. Para nosotros, la coparticipación provincial es lo que más incide dentro del presupuesto municipal”, dijo Stadnik. “Hoy en día, con la caída de la actividad económica y con la quita de todos esos fondos casi automáticos que debería girar la Nación a la Provincia, y, a su vez, la Provincia a los municipios... bueno, estamos en el peor de los mundos.”
En este contexto, la polémica entre el gobierno nacional y los municipios por el monto de las tasas, incluyendo la habilitación de un sitio Web donde los usuarios pueden denunciar lo que les están cobrando en sus respectivos distritos, resulta irritativo para los jefes comunales. “Ya manifestamos varias veces que sí”, dijo Stadnik ante la consulta de si esa medida puede ser considerada una provocación.
Para Stadnik, la fijación del gobierno de Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, con el tema de las tasas municipales en la provincia de Buenos Aires tiene que ver con que “este gobierno nacional tiene un desconocimiento total del Estado y de cómo funciona: cómo funciona la Provincia de Buenos Aires, cómo funciona la autonomía de los municipios”.
El casarense dijo que la comuna que conduce cobra sólo tres tasas: seguridad e higiene, ABL y la tasa vial que se destina a mantener los caminos rurales. Esta última es objeto de polémicas recurrentes por las quejas de los ruralistas sobre el estado de los caminos.
“Nosotros tenemos 2200 kilómetros de caminos, y con la tasa vial los mantenemos. Pero el año pasado, por ejemplo, tuvimos una inundación y después un tornado. Gastamos tres veces más de lo que recaudamos, porque, además, bajó la recaudación de la tasa vial, porque el productor estaba inundado. Cuando el productor se inunda, los caminos también se cortan, y nosotros tenemos el triple de trabajo”, explicó el jefe comunal.
“Hoy, todos los intendentes del país son la red de contención de estas políticas que está llevando adelante el gobierno nacional. Si no estuvieran todos estos intendentes haciendo de red de contención, esto ya hubiera ido para el carajo. Esa es la verdad”, dijo Stadnik.
Corazón kicillofista
“Axel ya ha demostrado todo”
En el terreno político, Stadnik volvió a hacer profesión de fe kicillofista, y subrayó que en el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, “el peronismo tiene un cuadro como no lo tenía hacía años”.
“Seguramente habrá, y ojalá haya, muchos compañeros en condiciones de querer ser candidatos. Me parece bueno que haya varias ofertas. Pero creo que los peronistas tenemos ahí un candidato con un montón de condiciones. Y demostradas”, dijo el intendente. “Los pergaminos los tiene. Ya ha demostrado todo. Ha ganado todas las elecciones a las que fue. Ganó la Copa Libertadores, ganó la Copa Intercontinental, ganó todo. Néstor no está, Cristina está presa y proscripta. Hoy, yo creo que Axel es el candidato que tenemos.”