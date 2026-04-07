Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de abril de 2026 DESCONFIADOS

Un intendente terció en la polémica por las tasas: “Estamos en el peor de los mundos”

En diálogo con “Desconfiados”, Daniel Stadnik, de Carlos Casares, dijo que los alcaldes del interior son “copa-dependientes” y que la recesión y la quita de recursos a la Provincia afecta mucho a los municipios. También acusó al gobierno nacional de tener “un total desconocimiento del Estado y de cómo funciona”.

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