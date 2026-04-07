7 de abril de 2026
CHAU ASISTENCIA
Más motosierra: Capital Humano dio por finalizado el programa Volver al Trabajo
La cartera que conduce Sandra Pettovello anunció el cierre de esta política pública y reorienta la asistencia social a nivel nacional
El Ministerio de Capital Humano confirmó oficialmente la finalización del programa Volver al Trabajo (VAT), una iniciativa que había sido lanzada como reemplazo del esquema Potenciar Trabajo y que, según explicó la cartera nacional, cumplió el plazo previsto desde su creación.
A través de un comunicado, el organismo señaló que la conclusión del plan formaba parte del diseño original del programa y no responde a una decisión coyuntural. El VAT tuvo una duración de dos años, período durante el cual sus beneficiarios percibieron una asignación mensual no remunerativa. La última liquidación fue abonada durante abril, marcando el cierre definitivo del esquema.
Desde el ministerio remarcaron que el objetivo central del programa fue facilitar la transición hacia el empleo formal, eliminando obstáculos de acceso al trabajo registrado. A diferencia del plan anterior, el VAT buscó evitar intermediaciones y promover la inserción laboral directa.
En ese marco, los titulares del programa contaron con prioridad para acceder a capacitaciones laborales y cursos de formación profesional coordinados por el área de Empleo y Formación Laboral.
Cumplido el plazo estipulado, el Gobierno nacional resolvió redireccionar los recursos estatales hacia políticas sociales consideradas de mayor impacto, especialmente aquellas vinculadas a asistencia directa.
Antes del pago final, los beneficiarios fueron notificados sobre alternativas de continuidad a través de instancias formativas. Quienes manifestaron interés podrán acceder a vouchers destinados a cursos de oficios y capacitación profesional impulsados por la cartera social.
En paralelo, el comunicado destacó el fortalecimiento de prestaciones orientadas a sectores vulnerables, con foco en la niñez, la adolescencia y las familias. Entre las medidas mencionadas se encuentran incrementos en programas alimentarios y asignaciones sociales.
Según detallaron, la Tarjeta Alimentar registró una suba del 137,5%, mientras que la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo acumularon un aumento del 561%.
Desde Capital Humano sostuvieron que la nueva etapa apunta a consolidar un modelo de asistencia directa, sin intermediaciones y orientado a generar incentivos para la inserción en el empleo formal.
El Gobierno nacional busca así reorganizar el esquema de políticas sociales, priorizando transferencias focalizadas y herramientas de formación laboral como eje central de la estrategia social.