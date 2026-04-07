7 de abril de 2026
REUNIÓN EN LA PLATA
Decididos a imponer la Boleta Única, los libertarios aumentan la presión legislativa
Mientras se decide la integración de las comisiones, con la de Reforma Política en el epicentro del debate interno de Fuerza Patria, la oposición empuja con fuerza la implementación de la BUP. El viernes se reunierán con la Directora Nacional Electoral.
La composición de las comisiones, tanto en Diputados como en el Senado, siguen sin cerrarse al ritmo de la interna de Fuerza Patria. Y uno de los puntos de conflicto es quiénes presidirán y compondrán la Comisión de Reforma Política en cada una de las Cámaras, en un año que anticipa duros debates respecto a cuestiones electorales por resolverse. Y una de esas cuestiones es el sistema de votación. Mientras el peronismo defiende el sistema tradicional de boleta sábana, sectores de la oposición impulsan la Boleta Única de Papel (BUP), bandera de La Libertad Avanza para comenzar a charlar cualquier tipo de reforma.
En ese sentido, el próximo viernes, a las 11 de la mañana en el edificio anexo del Senado, diputados y senadores de La Libertad Avanza mantendrán una reunión con María Luz Landívar, Directora Nacional Electoral del ministerio del Interior. El contenido del encuentro estará netamente dedicado a las explicaciones que la funcionaria dará sobre el proceso de implementación de la BUP. La juntada será en la sala de reuniones del bloque de senadores de La Libertad Avanza.
La semana pasada, los libertarios volvieron a la carga por la Boleta Única de Papel y se despegaron de otros bloques políticos que acompañan la iniciativa y también presentaron proyectos en el mismo sentido. Incluso, el presidente de LLA en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, criticó a quienes ahora impulsan el cambio en el modo de votación mientras “miraron hacia otro lado” durante décadas.
En una velada crítica hacia esos sectores, sobre todo hacia la Unióbn Cívica Radical, Pareja señaló que “hay sectores de la política bonaerense que pasaron décadas mirando para otro lado frente a un sistema electoral agotado, y ahora pretenden colgarse de una reforma que ya tiene autor. La Boleta Única fue promovida por La Libertad Avanza cuando otros especulaban o eran funcionales al statu quo”.
El espacio libertario representó en marzo un proyecto que ya había elaborado e ingresado al Senado en 2024 y que no avanzó porque, según los propios legisladores de LLA fue “cajoneado” por el oficialismo. Ahora redobla la apuesta para poner en marcha el sistema en las próximas elecciones de 2027.
“El kirchnerismo bloquea cualquier intento de cambio para preservar un sistema opaco, desigual y funcional al aparato político”, explicaron dirigentes libertarios y advirtieron que “no hay voluntad real de transparentar el proceso electoral”.
El vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense Juan Osaba afirmó: “Creo que modernizar el proceso electoral y limitar las prácticas oscuras del clientelismo político es importante y es el objetivo de La Libertad Avanza. Tiene que ser tomado en serio, no como en algunos sectores oportunistas que intentan lucrar políticamente con el tema. Acá hay que llevar transparencia a los procesos electorales. En definitiva, es transferir el poder desde las estructuras hacia el ciudadano”.
Por su parte, el presidente del bloque de senadores de LLA, Carlos Curestis, remarcó que “la Boleta Única no es un tema nuevo para nosotros. La presentamos en 2024, volvió a quedar frenada y la volvimos a impulsar en 2026. No seguimos la agenda de nadie: la estamos marcando hace tiempo con propuestas concretas para modernizar el sistema electoral en la provincia”.