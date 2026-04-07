Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de abril de 2026 REUNIÓN EN LA PLATA

Decididos a imponer la Boleta Única, los libertarios aumentan la presión legislativa

Mientras se decide la integración de las comisiones, con la de Reforma Política en el epicentro del debate interno de Fuerza Patria, la oposición empuja con fuerza la implementación de la BUP. El viernes se reunierán con la Directora Nacional Electoral.

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