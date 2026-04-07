Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de abril de 2026 LA PLATA

Ranking patrimonial 2025: así declararon sus bienes los funcionarios de Alak en La Plata

La Tecla relevó las declaraciones juradas de los principales funcionarios del municipio platense que empezaron mandato el 10 de diciembre de 2023. Cuáles son sus bienes y cómo están valuados

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