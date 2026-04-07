7 de abril de 2026
LA PLATA
Ranking patrimonial 2025: así declararon sus bienes los funcionarios de Alak en La Plata
La Tecla relevó las declaraciones juradas de los principales funcionarios del municipio platense que empezaron mandato el 10 de diciembre de 2023. Cuáles son sus bienes y cómo están valuados
Tal como lo establece la Ordenanza Municipal Nº 11.629, los principales funcionarios del Municipio de La Plata presentaron al 25 de noviembre de 2025 sus declaraciones juradas patrimoniales. El resultado es un documento que devela el verdadero poder económico del equipo que gobierna la capital provincial.
A continuación, se detalla un ranking ordenado de mayor a menor según la suma aproximada de los activos más relevantes declarados, entre los que se toman datos como, depósitos bancarios, inmuebles, vehículos, inversiones y venta de propiedades.
Vale la aclaración que los montos son estimativos, ya que las declaraciones no presentan un patrimonio neto en los documentos públicos, de acceso a todos los vecinos, a través de la página oficial del municipio. La administración local está compuesta por un equipo de 20 Secretarías y una Jefatura de Gabinete.
Ranking de mayor a menor del top 5
Según detalla el documento público, el que encabeza el ranking es Sergio Daniel Resa, ahora ex Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, ya que asumió como concejal en diciembre de 2025 y el cargo del área pasó al mando del ex subsecretario de Servicios Públicos, Jorge Daniel Jurado. El saliente secretario Resa, asume contar un patrimonio de 203 millones de pesos en total, con un depósito bancario de 112 millones, un auto y la venta de terrenos por 30 millones.
El que sigue en la lista es el intendente Julio César Alak, quien declara cerca de 137 millones de pesos. Su patrimonio cuenta con dos depósitos bancarios aproximados a 106 millones de pesos, dos casas en Gonnet, un departamento en el centro y terrenos heredados en Mar del Plata.
En tercer lugar, aparece otro recientemente ex funcionario, Marcelo Darío Giampaoli, quien estaba a cargo de la Secretaría de Hacienda y Finanzas, a la cual renunció para asumir el cargo de vocal en el Tribunal Fiscal de Apelación de la provincia. Giampaoli cuenta en haber con un patrimonio de 94 millones de pesos, es propietario de una casa y tiene depósito bancario de casi 38 millones, más un auto.
La lista sigue y aparece Claudio Nicolás Carvalho, el actual Secretario de Desarrollo Social, declara tener más de 93 millones de pesos. Posee dos autos, una casa, un departamento y una cochera en General Roca (Río Negro), y comparte con su esposa el 50% de una casa y un departamento en La Plata.
En el quinto lugar aparece Guillermo Martín Escudero, actual Secretario de Ambiente desde 2023. Quien declara tener una abultada cuenta bancaria de 50 millones de pesos, a lo que se le suman los ingresos anuales por 37,5 millones de pesos por su cargo en el municipio.
Todo el gabinete:
La lista la completan Diego Mario Abell Pepe, Secretario de Seguridad, quien declara más de 87 millones de pesos. Depósitos por 35 millones, inmuebles por 9 millones y maquinaria por 8 millones. Le sigue Gastón Castagneto, el Secretario de Desarrollo de la Comunidad, asume contar con más de 84 millones de pesos entre depósitos bancarios y herencia.
En su declaración jurada Marina Mongiardino, quien tiene a cargo la Secretaria de Justicia, alega un patrimonio de aproximadamente 69 millones de pesos. Dos autos por 26 millones y un depósito compartido con su esposo de casi 12 millones.
Por su parte el funcionario Guillermo Hernán Cara, actual Secretario de Gobierno, declara contar con un patrimonio de 60 millones de pesos. Cuenta con dos autos a su nombre y un departamento en el centro platense.
Luis Federico Arias, secretario de Coordinación Municipal: el ex juez, hoy a cargo de la Secretaría de Coordinación, declaró en 2024 un patrimonio anual de $30.068.017 y percibió $4.100.000 extras por el alquiler de un inmueble. Posee el 50 % de dos camionetas Nissan NP 300 (compartidas con su esposa) y un Citroën C4 a su nombre. Es titular de un local de “Enseres” valuado en $9.000.000. Además, declara tres casas en Villa Elisa (una al 100 % y dos al 50 %, valuadas en USD 268.000 en total) y alquila un departamento en el centro de La Plata adquirido en 1999 (valor fiscal anual $3.156.627).
Carlos Eduardo Bonicatto, jefe de Gabinete: el actual jefe de Gabinete, declaró percibir una jubilación anual de $28.800.000. Es titular de un auto (modelo no especificado) y dueño de una casa en La Plata. Asumió el cargo en diciembre de 2023.
Uriel Charne, secretario del EMATUR: al frente del Ente Municipal de Turismo, declaró ingresos anuales de $25.941.444 entre sector privado y público, más un plazo fijo y bonos por $3.289.062 y la venta de un terreno por $22.608.000. Es propietario de una casa, un terreno, una cochera y cuatro departamentos en La Plata.
Guillermo Comadira, secretario de Legal y Técnica: declaró un sueldo anual de $23.343.726 por su cargo. Posee un auto desde 2013, el 60 % de una casa y una caja de ahorro por $2.400.000.
Aníbal Norberto Gómez, secretario General: declaró un sueldo anual de $23.240.000 sin otros ingresos ni ventas de inmuebles. Posee el 50 % de dos autos (2018 y 2023) el 50 % de un departamento en La Plata desde 2010, un depósito bancario de $12.549.320 y una deuda con el Banco Hipotecario de 60 mil pesos.
Víctor Hortel, secretario de Control Urbano y Convivencia: ex integrante de un estudio jurídico y docente de la UNLP (4 horas semanales), declaró un auto y una moto, un departamento en La Plata y el 25 % de un inmueble familiar. Sus depósitos suman 33 millones en pesos y 60 mil dólares.
María Soledad Fernández, secretaria de Salud: declaró un sueldo anual de $18.913.900, un auto por $6.205.800, un terreno en Villa Elisa y un depósito bancario de $8.656.543.
Claudia Azucena Gallardo, secretaria de Economía Popular: es docente (12 horas semanales) y emprendedora, declaró ingresos totales por año de un saldo aproximado de $34.295.285. Posee dos autos a su nombre.
Mercedes La Giogiosa, secretaria de Producción e Innovación Tecnológica: con larga trayectoria en la función pública, declaró un sueldo anual de $22.280.781. Recibió por herencia un departamento en alquiler. Es titular de un auto, cuenta con el 33 % de una casa en Pinamar y el 50 % de una casa en Gonnet. Mantiene cuatro cajas de ahorro: $16.176.864 en pesos y 10 mil dólares.
Paula Lambertini, secretaria de Educación: la ex concejala, declaró un sueldo anual de $25.690.400. Posee un auto desde 2017, una casa en La Plata, un departamento en CABA y cuenta con un depósito bancario de $6.560.000.
Santiago Ávila, secretario Administrativo: declaró títulos, acciones y fondos comunes de inversión por $2.066.401 y seis depósitos bancarios por $14.713.639. Su sueldo anual municipal es de $27.718.581.
Silvina Edith Perugino, secretaria de Mujeres y Diversidad: abogada y docente, declaró ingresos anuales de $23.754.613. Es titular de un auto (2023) y el 50 % de una casa compartida con su pareja. No registra deudas.
Bibiana Estela Reyes, secretaria Privada: es titular de una fotocopiadora, declaró un sueldo municipal de $26.317.140 más $12.450.380 por el comercio. Posee un auto, el 33 % de una casa y un departamento en La Plata.
Florencia Espinosa, jefa de Gabinete: declaró un sueldo anual de $22.734.823 más un plazo fijo de $549.000. Posee el 50 % de un auto, una casa y un departamento, y un depósito bancario de 4 millones de pesos aproximados.
Estas declaraciones son públicas y forman parte de la obligación de transparencia de los funcionarios. La Tecla seguirá monitoreando cualquier actualización o aclaración que surja.