Volver | La Tecla Nacionales 7 de abril de 2026 OBJETIVOS MILITARES

EE.UU. atacó el centro petrolero de Irán y escala la tensión en el Golfo

Explosiones en Kharg, epicentro del crudo iraní, tras un ataque atribuido a Estados Unidos. Washington asegura que apuntó a objetivos militares. El hecho ocurre en medio de amenazas de Trump y al límite del ultimátum por el Estrecho de Ormuz.

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