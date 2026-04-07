Pareja creó un Consejo de Notables para poner patas para arriba el mapa bonaerense
El armador provincial designó a un grupo de expertos constitucionalistas para avanzar con "reformas de gran calado" en la provincia de Buenos Aires. La transformación del Estado y la desaparición de algunos de los 135 distritos, iniciativas que prometen arduas discusiones.
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A caballo de experiencias que juzgan positivas como la de la Boleta Única de Papel (BUP), utilizada en las nacionales de 2025, La Libertad Avanza se prepara para el debate que se viene sobre el sistema electoral y la posible reforma de la Constitución bonaerense.
En la Legislatura, los violetas presionan cada vez más para que se implante, de una vez y para siempre, la BUP en territorio provincial, mientras amasan algunas reformas “de gran calado” que llevarán a la discusión política.
Según pudo saber La Tecla.info, el referente de Karina Milei y armador provincial, Sebastián Pareja, viene trabajando desde hace unos cuantos meses en varios proyectos que considera claves y de gran calado. “No son reformas puntuales o de coyuntura, buscamos cambiar de raíz el Estado bonaerense, que quedó obsoleto”, aseguró una fuente mileista.
Con el guiño del Presidente y “El Jefe”, su hermana, el actual diputado nacional está decidido a encabezar un proceso reformista como cabeza de la campaña por “una nueva Provincia”, para lo cual armó varios grupos de trabajo bajo su supervisión general.
Los equipos técnicos que analizan posibilidades se reúnen bajo el paraguas de un Consejo de Notables, que integran, entre otros, varios abogados expertos en Derecho Constitucional, con la idea de presentar, dentro de unos meses, las líneas gruesas de una propuesta de reforma a la Carta Magna provincial.
Los nombres de los designados se mantienen guardados bajo siete llaves, aunque este medio pudo saber que uno de los integrantes es Alejandro Speroni, actual subsecretario legal del ministerio de Economía de la Nación y ex candidato a senador provincial de La Libertad Avanza por la Séptima Sección electoral.
Además, desde el entorno del armador provincial aseguraron que, por el momento, son sólo ideas, intenciones, que se están llevando a diferentes sectores de la vida social y económica de la provincia de Buenos Aires. “Buscamos aportes, que las ideas se nutran de las fuerzas de la sociedad como el campo o la industria”, explicaron.
Alejandro Speroni, uno de los "cerebros" para un nuevo Estado provincial.
A pesar de que las propuestas están, por el momento, en estado embrionario, se sabe que uno de los trazos gruesos será la eliminación del Senado provincial, pasando la Provincia a un sistema legislativo unicameral. En nuestro país, 15 provincias y la Ciudad de Buenos Aires tienen un funcionamiento de ese tipo.
“Se terminarán esas dos cámaras de chorros”, lanzó Pareja tiempo atrás, añadiendo que también impulsará una drástica reducción de los ministerios bonaerenses (actualmente son 17) y las más de 800 direcciones actualmente en funcionamiento. “El vecino es el primer inversor de la provincia, se terminó eso de sacarle la guita para sostener sus negocios totalmente espurios”, lanzó.
Sin embargo, otra de las propuestas que baraja el máximo referente del karinismo promete levantar polémicas: la fusión de municipios, a contramano de los múltiples proyectos de división de distritos que se acumulan en las cámaras provinciales.
Desde el entorno de Pareja justifican la iniciativa. “Hay municipios muy chicos, sobre todo en el interior de la Provincia, y no se justifica tanta maquinaria burocrática cuando podrían ser menos de los 135 distritos que existen hoy”, explican.
En tal sentido, añadieron que “si vos tenés dos intendencias de pocos habitantes, una al lado de otra igual, tenés dos estructuras municipales, dos sucursales del Banco Provincia, dos hospitales, todo por duplicado y sumando gasto para los vecinos”.
Aunque aclaran que ambas cosas, crear nuevos distritos -sobre todo en el Conurbano- subdividiéndolos en algunos casos, “no es incompatible con disminuir la cantidad de territorios con baja población y superposición de funciones a pocos kilómetros”.