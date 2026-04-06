Volver | La Tecla Buenos Aires 6 de abril de 2026 AGENDA DE LUNES

Milei, a la defensiva: reunión de Gabinete en plena tormenta política

El Gobierno busca mostrar orden y retomar la iniciativa, pero el caso Adorni sigue activo y complica la agenda. Pese al respaldo oficial, las revelaciones continúan y mantienen al Ejecutivo en una posición incómoda.

Compartir