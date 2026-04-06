6 de abril de 2026
AGENDA DE LUNES
Milei, a la defensiva: reunión de Gabinete en plena tormenta política
El Gobierno busca mostrar orden y retomar la iniciativa, pero el caso Adorni sigue activo y complica la agenda. Pese al respaldo oficial, las revelaciones continúan y mantienen al Ejecutivo en una posición incómoda.
El presidente Javier Milei reunirá este lunes al Gabinete en Casa Rosada con un objetivo más simbólico que político: mostrar una cohesión que hoy luce resquebrajada por el caso Adorni, convertido en un lastre que le quitó al Gobierno la iniciativa y lo mantiene a la defensiva.
El encuentro, previsto para el mediodía y con presencia plena de ministros, incluirá al propio jefe de Gabinete, sostenido públicamente por Milei y Karina Milei. Sin embargo, ese respaldo no logró desactivar el goteo de revelaciones ni correr el tema del centro de la agenda mediática.
Tras semanas de desgaste, la cúpula libertaria intentará ordenar filas y relanzar la gestión, en un contexto donde la estrategia parece más reactiva que planificada. La apuesta oficial es recuperar control político, aunque los hechos siguen marcando el ritmo.
En paralelo, el Gobierno buscará compensar la crisis con hiperactividad legislativa: una agenda cargada en el Congreso que apunta a cambiar el foco y reinstalar temas propios. Hasta ahora, ese intento chocó con nuevas revelaciones que vuelven a poner a Adorni en el centro de la escena.
Las denuncias por propiedades, vuelos privados y uso de recursos oficiales mantienen abierto el frente de conflicto. Incluso con gestos de respaldo presidencial —como la reunión en Olivos y su exposición pública en actos—, el oficialismo no logra cerrar la crisis, que ya expone tensiones internas y dudas sobre la continuidad del funcionario.