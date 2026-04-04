4 de abril de 2026
CREDITOSGATE
Quién es Leandro Massaccesi y por qué fue desplazado del Gobierno
Con raíces políticas en Río Negro, el exfuncionario nacional fue apartado tras una polémica por un crédito del Banco Nación. Su trayectoria supo combinar gestión pública, auditorías y vínculos con dirigentes de peso a nivel provincial y nacional
La salida de Leandro Massaccesi del Ministerio de Capital Humano se confirmó el 3 de abril, luego de que la ministra Sandra Pettovello le solicitara la renuncia en medio de una controversia por el acceso a un crédito hipotecario del Banco Nación.
Massaccesi se desempeñaba como jefe de Gabinete dentro de la cartera y había llegado al Gobierno nacional en agosto de 2024, durante la gestión de Javier Milei. Aunque formalmente ocupaba el rol de jefe de asesores, en la práctica coordinaba el funcionamiento interno del ministerio.
La decisión de apartarlo se dio tras conocerse que el funcionario había accedido a un préstamo cercano a los $420 millones, en el marco de una lista de beneficiarios de créditos hipotecarios que generó cuestionamientos. Desde el entorno del ministerio señalaron que la medida respondió a un criterio de “tolerancia cero” ante situaciones que puedan generar sospechas.
Más allá de su paso por el Gobierno nacional, Massaccesi tiene un fuerte vínculo con Río Negro. Es hijo de Horacio Massaccesi, histórico dirigente radical que fue gobernador de la provincia y candidato presidencial en 1995.
Su trayectoria política incluye un paso por el Concejo Deliberante de Viedma entre 2015 y 2019, y luego como secretario de Gobierno en la capital provincial. A nivel nacional, su crecimiento estuvo ligado a su cercanía con Miguel Ángel Pichetto, con quien trabajó en la Auditoría General de la Nación antes de desembarcar en el Ejecutivo.
Hasta su salida, mantenía un perfil bajo dentro del ministerio, en una gestión atravesada por tensiones internas y cambios de funcionarios. La polémica por el crédito marcó un quiebre abrupto en su carrera reciente dentro del Gobierno.