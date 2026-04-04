Volver | La Tecla Nacionales 4 de abril de 2026 CREDITOSGATE

Quién es Leandro Massaccesi y por qué fue desplazado del Gobierno

Con raíces políticas en Río Negro, el exfuncionario nacional fue apartado tras una polémica por un crédito del Banco Nación. Su trayectoria supo combinar gestión pública, auditorías y vínculos con dirigentes de peso a nivel provincial y nacional

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