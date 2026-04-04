4 de abril de 2026
FULMINANTE
Por el escándalo de los créditos del Banco Nación, Pettovello echó a su jefe de Gabinete
La ministra de Capital Humano le pidió la renuncia a Leandro Massaccesi, luego de que trascendiera que accedió a un préstamo hipotecario de $418 millones. Es un "protocolo de tolerancia cero", aseguraron desde esa cartera.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, le pidió la renuncia a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, tras aplicar un "protocolo de tolerancia cero" luego de que trascendiera que el funcionario recibió un crédito hipotecario del Banco Nación.
Según trascendió, la medida se definió de manera urgente "para evitar polémicas", analizándose que se trató de un "gesto que no tiene que ver con ningún tipo de sospecha específica".
Massaccesi figura como uno de los funcionarios del Gobierno que recibió un crédito hipotecario del Banco Nación por un monto de 418 millones de pesos, uno de los más altos.
El diputado Esteban Paulón realizó horas atrás una serie de pedidos de acceso a la información pública al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y al Banco Nación para conocer el marco regulatorio del otorgamiento de créditos a funcionarios públicos en el período de 2023 a 2026. A la par también presentó una resolución en la Cámara alta para que el Poder Ejecutivo brinde explicaciones en la misma línea.
Para hacer las presentaciones, el legislador se basó en investigaciones periodísticas que, según él, indican que "se habrían otorgado créditos millonarios en condiciones preferenciales a funcionarios y asesores directos del Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo".