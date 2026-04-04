Volver | La Tecla Nacionales 4 de abril de 2026 FULMINANTE

Por el escándalo de los créditos del Banco Nación, Pettovello echó a su jefe de Gabinete

La ministra de Capital Humano le pidió la renuncia a Leandro Massaccesi, luego de que trascendiera que accedió a un préstamo hipotecario de $418 millones. Es un "protocolo de tolerancia cero", aseguraron desde esa cartera.

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