3 de abril de 2026
GOLPEADOS
Alarma laboral: se derrumban la industria y la construcción y crece la pérdida de empleo
El ministro de economía Pablo López brindó datos sobre cómo cayó el empleo privado en la provincia tanto en industria, como construcción y comercio
La desaceleración económica comienza a sentirse con fuerza en el mercado laboral y la provincia de Provincia de Buenos Aires aparece entre las jurisdicciones más afectadas por la retracción de la actividad. Los últimos indicadores sectoriales muestran una combinación preocupante: caída productiva, destrucción de puestos registrados y un freno marcado en áreas clave como la industria y la construcción.
Según datos oficiales sobre actividad económica, los sectores más vinculados al empleo bonaerense exhiben retrocesos significativos si se compara enero de 2026 con el nivel de 2023. La construcción lidera la baja con una contracción del 12,8%, seguida por la industria con un descenso del 8,4%, mientras que el comercio —uno de los principales motores laborales del distrito— cayó 2,8%.
Las estadísticas del trabajo registrado privado reflejan con claridad el deterioro. Entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025 se perdieron miles de puestos laborales en las ramas más intensivas en mano de obra:
• Industrias manufactureras: -65.437 empleos
• Construcción: -62.257 empleos
• Actividades inmobiliarias, empresariales y alquiler: -23.716
• Transporte, almacenamiento y comunicación: -18.306
• Resto de los sectores: -31.225
La magnitud de la caída resulta especialmente sensible para el territorio bonaerense, donde la industria manufacturera concentra buena parte del empleo formal del país y funciona como termómetro de la economía real.
Analistas económicos advierten que el parate de la obra pública, la retracción del consumo y el ajuste general de la actividad explican gran parte del deterioro laboral.
La estructura del empleo privado nacional ayuda a dimensionar el problema. El comercio y las reparaciones explican el 20% del trabajo registrado, la industria manufacturera el 19%, las actividades inmobiliarias el 14%, transporte el 8%, enseñanza el 7% y construcción el 6%.
En otras palabras, varios de los sectores que más empleo generan son justamente los que hoy muestran caídas de actividad.
Para la provincia gobernada por Axel Kicillof, el escenario combina presión social y tensión política: menos actividad implica menos empleo, menor recaudación y mayores demandas sociales en el distrito más poblado del país.