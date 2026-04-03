Volver | La Tecla Nacionales 3 de abril de 2026 NÚMEROS EN ROJO

Caen las transferencias automáticas y se enciende la alarma en las provincias

Las transferencias automáticas que la Nación gira a las provincias volvieron a mostrar números en rojo durante marzo y profundizaron una tendencia que preocupa a los gobernadores en medio del ajuste fiscal y la caída de la recaudación.

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