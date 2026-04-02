2 de abril de 2026
EN QUILMES
Interna libertaria: un discurso por derechos humanos desató la pelea y cambió la conducción del bloque
La tensión interna dentro de La Libertad Avanza en Quilmes volvió a quedar expuesta en el Concejo Deliberante, donde un debate político terminó derivando en un fuerte reordenamiento puertas adentro del bloque libertario.
El conflicto se originó tras una sesión vinculada al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia y culminó con la salida de Leandro Goria de la presidencia de la bancada. En su lugar asumió la concejal Estefanía Albasetti, quien formalizó el cambio mediante la presentación de la renuncia firmada por los integrantes del espacio.
Según trascendió, la decisión venía analizándose desde hacía varios días y hasta último momento existían dudas sobre su concreción. Sin embargo, finalmente el sector mayoritario avanzó con la modificación de autoridades, evidenciando las diferencias políticas que atravesaban al bloque.
El discurso que detonó la crisis
El episodio que aceleró la interna ocurrió durante la última sesión previa al 24 de marzo. Allí, Goria realizó una intervención en la que saludó a representantes de Madres de Plaza de Mayo presentes en el recinto y destacó la importancia de continuar la lucha por los derechos humanos.
Además, planteó que las discusiones sobre políticas públicas podían darse en otras instancias, pero pidió valorar la presencia de los organismos en la sesión. Sus palabras generaron malestar dentro de sectores libertarios locales y rápidamente comenzaron las críticas internas.
El rechazo no quedó solo en el ámbito institucional. En redes sociales aparecieron cuestionamientos desde cuentas vinculadas al activismo digital libertario, alineadas con sectores cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo, lo que terminó amplificando el conflicto político.
Con la salida de Goria, Albasetti quedó al frente del bloque en el Concejo Deliberante quilmeño. La edil ocupa un lugar clave dentro de La Libertad Avanza en el distrito y cuenta con respaldo político del armado provincial que conduce Sebastián Pareja.
Desde sus inicios en el espacio, la concejal participó del desarrollo territorial libertario en Quilmes y mantiene una presencia orgánica en la estructura partidaria local, lo que fortaleció su posicionamiento interno al momento de redefinir la conducción.
Aunque el receso legislativo por Semana Santa aparece como un posible período de calma, dentro del espacio reconocen que las diferencias no quedaron saldadas. Las versiones sobre el trasfondo político del desplazamiento continúan circulando y no hubo pronunciamientos oficiales que cierren la discusión.
Así, La Libertad Avanza reconfigura su esquema en el Concejo Deliberante de Quilmes, pero la disputa interna sigue latente y deja expuestas las distintas miradas que conviven dentro del armado libertario local.