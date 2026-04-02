Volver | La Tecla Municipios 2 de abril de 2026 EN QUILMES

Interna libertaria: un discurso por derechos humanos desató la pelea y cambió la conducción del bloque

La tensión interna dentro de La Libertad Avanza en Quilmes volvió a quedar expuesta en el Concejo Deliberante, donde un debate político terminó derivando en un fuerte reordenamiento puertas adentro del bloque libertario.

Compartir