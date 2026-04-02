2 de abril de 2026
INFORME OFICIAL
Récord productivo en los puertos bonaerenses impulsado por granos y petróleo
Según el Monitor Portuario provincial, en 2025 los puertos públicos de PBA movilizaron 57,9 millones de toneladas de mercaderías y más de 544 mil contenedores. El crecimiento se explicó por el aumento de exportaciones, la recuperación tras la sequía y la incorporación de nuevas líneas marítimas.
Los puertos públicos de la provincia de Buenos Aires alcanzaron en 2025 el mayor nivel de movimiento productivo de los últimos 15 años. Así lo confirmó el informe trimestral del Monitor Portuario bonaerense, difundido por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, que registró un fuerte crecimiento tanto en la carga a granel como en el movimiento de contenedores.
De acuerdo con el reporte oficial, durante el año pasado los puertos provinciales movilizaron 57,9 millones de toneladas de mercaderías a granel, lo que representó un incremento del 17,3% respecto de 2024. Con ese volumen se superó el récord anterior de 2022, cuando se habían registrado 53 millones de toneladas.
El crecimiento también se reflejó en el segmento de contenedores. En 2025 se movilizaron 544.693 contenedores, lo que significó un aumento del 67,5% en comparación con el año anterior, uno de los incrementos más importantes registrados en la última década.
Según el informe, el aumento en la operatoria de contenedores se explica en parte por la incorporación de nuevas líneas marítimas y la recuperación de servicios de trasbordo, impulsadas por una política comercial activa de los puertos bonaerenses.
Por su parte, el incremento del volumen total de carga estuvo vinculado principalmente al crecimiento de las exportaciones a granel, favorecido por la recuperación productiva tras la sequía de años anteriores y por el aumento de las exportaciones de petróleo. Este último factor estuvo asociado a inversiones públicas y privadas realizadas en el puerto de Coronel Rosales.
En ese contexto, durante 2025 se exportaron 20,8 millones de toneladas de granos, un 23,4% más que en 2024, y 7,8 millones de toneladas de petróleo, lo que implicó un salto del 81,3% interanual. Con estos números, las exportaciones realizadas a través de los puertos bonaerenses alcanzaron su mejor registro en los últimos 15 años.
La actividad logística vinculada al sistema portuario también mostró un fuerte dinamismo. Según los datos del Monitor Portuario, en 2025 operaron 8.434 buques, mientras que se movilizaron 1.438.556 camiones y 72.795 vagones ferroviarios asociados a la actividad portuaria.
En términos interanuales, el movimiento de buques creció 16,3%, mientras que el tránsito de camiones aumentó 27,9%, indicadores que reflejan el volumen operativo de los puertos y el impacto que tienen en la generación de empleo y actividad económica en sus zonas de influencia.
En cuanto al tipo de mercaderías, los principales productos movilizados fueron petróleo crudo, combustibles líquidos y gases, que representaron el 48% del total, seguidos por cereales y oleaginosas, con el 36%. También se registró movimiento de fertilizantes, productos químicos, arenas y productos pesqueros como pescado, moluscos y crustáceos.