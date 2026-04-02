Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de abril de 2026 INFORME OFICIAL

Récord productivo en los puertos bonaerenses impulsado por granos y petróleo

Según el Monitor Portuario provincial, en 2025 los puertos públicos de PBA movilizaron 57,9 millones de toneladas de mercaderías y más de 544 mil contenedores. El crecimiento se explicó por el aumento de exportaciones, la recuperación tras la sequía y la incorporación de nuevas líneas marítimas.

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