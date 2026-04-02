Volver | La Tecla Nacionales 2 de abril de 2026 "BUFFER"

YPF estabiliza los precios y apuesta a contener la demanda en plena volatilidad global

El presidente de YPF, Horacio Marín, anunció un “buffer” de precios por 45 días para evitar subas en surtidores pese a la volatilidad del Brent. La petrolera busca sostener la demanda y dar previsibilidad en un contexto internacional incierto, sin trasladar costos a los consumidores.

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