2 de abril de 2026
"BUFFER"
YPF estabiliza los precios y apuesta a contener la demanda en plena volatilidad global
El presidente de YPF, Horacio Marín, anunció un “buffer” de precios por 45 días para evitar subas en surtidores pese a la volatilidad del Brent. La petrolera busca sostener la demanda y dar previsibilidad en un contexto internacional incierto, sin trasladar costos a los consumidores.
En un contexto de alta volatilidad internacional del petróleo, el presidente de YPF, Horacio Marín, anunció una decisión clave: la implementación de un “buffer” de precios que mantendrá estables los valores de los combustibles por hasta 45 días.
La medida implica que la petrolera estatal no trasladará a los surtidores las variaciones recientes del Brent, el principal precio de referencia internacional. Se trata de un movimiento poco habitual en un mercado que, bajo lógica de libre competencia, suele ajustar valores con mayor frecuencia.
Según explicó Marín, la decisión apunta a cuidar la demanda en un escenario de incertidumbre global, atravesado por el impacto de la guerra en Medio Oriente sobre los mercados energéticos. En ese marco, la compañía busca evitar una caída en el consumo que podría derivarse de aumentos bruscos.
El concepto de “buffer” funciona como un colchón temporal: absorbe las tensiones externas sin trasladarlas inmediatamente al consumidor final. Esto le permite a YPF ganar previsibilidad comercial y sostener volumen de ventas en el corto plazo.
El titular de la petrolera subrayó que la empresa opera en una economía de libre mercado, donde las decisiones se toman en función de la oferta y la demanda. Sin embargo, la determinación de no ajustar precios también refleja el peso específico de YPF dentro del sistema energético argentino.
En los hechos, la compañía suele marcar el ritmo del mercado local. Por eso, su decisión de congelar precios impacta indirectamente en el resto de las petroleras, que tienden a seguir su comportamiento para no perder competitividad.
Más allá de lo técnico, el anuncio también tiene una lectura política. En medio de un escenario económico sensible, con el consumo debilitado, la medida busca enviar una señal de alivio a los usuarios y de responsabilidad empresaria frente a la coyuntura.
Marín remarcó que la compañía prioriza la generación de valor en el largo plazo, evitando especular con la volatilidad internacional. En ese sentido, el congelamiento aparece como una apuesta a la estabilidad antes que a la maximización inmediata de ganancias.
YPF opta por ganar tiempo y sostener la demanda. En un mercado atravesado por tensiones externas y fragilidades internas, el desafío será cuánto puede durar ese equilibrio sin trasladar los costos al surtidor.