Volver | La Tecla Municipios 1 de abril de 2026 VIDRIO IMPORTADO

Una más y van: fábrica bonaerense apaga sus hornos para importar desde China

La histórica vidriera Rigolleau, con base en Berazategui, atraviesa un escenario crítico: caída del consumo, pérdidas millonarias y desplome exportador. Ya redujo producción, desvinculó trabajadores y comenzará a importar vajilla desde China, en una reconversión que genera incertidumbre.

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