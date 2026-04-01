1 de abril de 2026
DEMANDAS
Disputa CABA-PBA: Jorge Macri reclama deuda millonaria por personas en situación de calle
Desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le enviaron una carta al ministro de Economía bonaerense para reclamar una deuda en materia de asistencia social que supera los 27 mil millones de pesos. Dura respuesta de Augusto Costa
Además de las constantes críticas que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realiza al gobierno bonaerense por la seguridad y la salud pública, en esta oportunidad la gestión de Jorge Macri reclamó una deuda importante en materia de asistencia social. Pese a que la provincia duplicó los centros de integración para personas en situación de calle, desde el gobierno porteño salieron al cruce de Kicillof.
En esta oportunidad, los ministros de Hacienda, Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires le enviaron una carta al ministro de Economía bonaerense, Pablo López, reclamaron más de 27 mil millones de pesos en concepto de gastos por persona de gente en situación de calle que concurre a los Centros de Inclusión Social ubicados en suelo porteño.
En esa línea, desde el gobierno de CABA sentenciaron: “Nos dirigimos a Ud. en nuestro carácter de Ministro de Hacienda y Finanzas y Ministro de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en relación a la deuda histórica que en materia de asistencia social mantiene la Provincia de Buenos Aires con esta Ciudad Autónoma”.
“En el marco de la política pública de la Ciudad orientada a la atención y acompañamiento de personas en situación de calle, la Ciudad cuenta con 61 Centros de Inclusión Social (CIS) que funcionan las 24 horas del día durante los 365 días del año y brindan atención integral (alimentación, servicios de higiene, atención psicológica, etc)”, añadieron.
Por su parte, señalaron que “a través de la ley 27.654, se establecen los derechos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle. Esta ley fue modificada a través del Decreto 373/2025 del Gobierno Nacional, donde se detalla que las provincias son responsables inmediatas de la atención de personas en situación de calle y en riesgo en sus jurisdicciones”.
Allí comenzaron los reclamos por los bonaerenses que frecuentan esos centros: “De la población total asistida en estos CIS, al menos 2327 personas son residentes de la Provincia de Buenos Aires. La prestación integral de la asistencia referida implica un costo mensual por persona de $1.163.135, lo que representa para esta jurisdicción un costo total de $27.066.151.450, considerando el período transcurrido desde la entrada en vigencia del Decreto 373/2025”.
Luego argumentaron que “la erogación mencionada se solventa con recursos de la Ciudad, provenientes del esfuerzo de los porteños y genera un ahorro para la Provincia de Buenos Aires”. “Esto implica un perjuicio para los residentes de la Ciudad ya que, dichos recursos se podrían destinar a reforzar el presupuesto de otras áreas del Gobierno de la Ciudad”, añadieron.
Por su parte, el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, también cargó contra el gobierno de Kicillof en redes sociales. “@Kicillofok es hora de que los porteños dejen de pagar tu desgobierno. Dejá de mirar para otro lado y cumplí la ley: la Provincia tiene que dar alojamiento y asistencia a las personas en situación de calle de PBA. Es hora de que se hagan cargo”.
La respuesta de la provincia
A través de su cuenta de X, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, lanzó un duro mensaje contra el gobierno porteño al expresar que “el nivel de cinismo de @jorgemacri es total”. Y añadió: “Por si no está al tanto, la Ciudad de Buenos Aires no es una isla, sino que forma parte del AMBA, una región donde viven 17 millones de personas que trabajan, producen, consumen y aportan una parte importante de la riqueza del país. La mayoría de esos 17 millones de argentinos está padeciendo el desastre que generan las políticas económicas de Milei y el abandono del Gobierno nacional”.
“Pero no solo eso. Hay más de 3 millones de personas que habitan y proyectan su futuro en la Ciudad de Buenos Aires, quienes además tienen que soportar la deserción de Jorge Macri y del Gobierno de la Ciudad. En CABA no hay una sola política seria para apoyar la producción, el acceso a la vivienda, el desarrollo de emprendedores, el transporte, el sistema de salud, la educación o la cultura, lo que profundiza aún más el deterioro generalizado de las condiciones de vida de sus habitantes”, añadió el funcionario bonaerense.
Por su parte, expresó que “en estos más de dos años de Milei y Jorge Macri, en la Ciudad de Buenos Aires la industria cayó el 8%, cerraron cerca de 2.000 empresas, se perdieron 75.000 puestos de trabajo, hay casi un 40% más de locales vacíos y aumentó alrededor del 50% la cantidad de personas en situación de calle”.
“En vez de hacerse cargo de lo que le toca, Jorge Macri prefiere inventar un enemigo inexistente y culpar a los sectores más vulnerables de la sociedad, a los vecinos del conurbano y a @Kicillofok de las consecuencias de su propia incapacidad y desidia. Por más sucia y abandonada que esté la Ciudad en la actualidad, hay algo en lo que coincidimos con el Jefe de Gobierno: Buenos Aires es la ciudad más linda del mundo. Pero no alcanza con ser la Ciudad más linda del mundo, tiene que ser la mejor para vivir. Necesitamos que de una vez por todas Jorge Macri se ocupe de sus responsabilidades y deje de echarle la culpa de los problemas de los porteños a otros”, cerró Costa.