Disputa CABA-PBA: Jorge Macri reclama deuda millonaria por personas en situación de calle

MDF ATR Andrés Sosa

El TEG de Kicillof: el tablero con 24 territorios, desembarcos y el próximo destino El Gobernador repite que el 2026 es el “año de la construcción política” y sus dirigentes más cercanos ya recorren las provincias. El armador predilecto del mandatario que construye puentes con sectores sociales y económicos por lo bajo y en silencio.