1 de abril de 2026
PANORAMA COMPLEJO
Alerta Kicillof: tensión con las fuerzas de seguridad por atraso en el pago del aumento salarial
Durante un acto en Berazategui hubo fuertes pedidos al gobernador para que pague el aumento salarial del 11% acordado meses atrás. Hubo silbidos durante su discurso
El gobierno bonaerense volvió a enfrentar señales de malestar dentro de la Policía provincial. Esta vez, el reclamo por demoras en la liquidación del incremento salarial derivó en un momento incómodo para el gobernador Axel Kicillof, quien fue silbado y abucheado durante un acto oficial realizado en la Escuela de Policía Juan Vucetich, en Berazategui.
El episodio ocurrió durante la ceremonia de egreso de 1.547 nuevos oficiales. Mientras el mandatario repasaba la situación en la que —según afirmó— encontró a la fuerza al asumir la gestión, comenzaron a escucharse silbidos desde el público integrado por efectivos y familiares.
Kicillof señalaba que al inicio de su gobierno la Provincia había recibido una policía con falencias en equipamiento, formación y reconocimiento social. Sin embargo, la exposición se vio interrumpida cuando crecieron los abucheos y aparecieron gritos vinculados a la situación salarial. Entre las voces que se oyeron con claridad, una reclamó: “¡Paguen el aumento!”.
El Gobernador intentó continuar con su discurso, aunque debió hacer pausas ante la persistencia de la protesta sonora. El clima reflejó el descontento que viene manifestando parte de la fuerza por la demora en la aplicación efectiva de la recomposición salarial acordada semanas atrás.
Aumento anunciado y pagos demorados
A comienzos de mes, la Provincia había cerrado un incremento del 11% para la Policía Bonaerense, previsto en tramos a lo largo del primer semestre. Según explicó el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, el esquema contemplaba subas progresivas: un porcentaje ya aplicado en enero y febrero y nuevas actualizaciones previstas para marzo y abril.
Sin embargo, el retraso en la acreditación de parte de esos aumentos generó malestar interno, que volvió a expresarse públicamente durante el acto institucional.
El reclamo salarial no es nuevo. En febrero, grupos reducidos de policías retirados habían protagonizado protestas en distintos puntos de la provincia, con concentraciones en Ciudad Evita, La Plata y Mar del Plata. Aquellas manifestaciones reabrieron una discusión sensible para la administración provincial: el equilibrio entre recomposición salarial, disciplina interna y control político de la fuerza.