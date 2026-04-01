Volver | La Tecla Buenos Aires 1 de abril de 2026 PANORAMA COMPLEJO

Alerta Kicillof: tensión con las fuerzas de seguridad por atraso en el pago del aumento salarial

Durante un acto en Berazategui hubo fuertes pedidos al gobernador para que pague el aumento salarial del 11% acordado meses atrás. Hubo silbidos durante su discurso

Compartir