El agua no da tregua: alerta amarillo por fuertes tormentas en la provincia de Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó un alerta amarillo por tormentas que afecta a una amplia zona de la provincia de Buenos Aires. El aviso advierte sobre la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar daños leves y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.



Según el organismo, el desmejoramiento del tiempo se iniciará en las primeras horas de la mañana de este miércoles, con chaparrones y ráfagas iniciales, y se intensificará durante la tarde con lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las precipitaciones podrán ser abundantes en cortos períodos, acompañadas de frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar intensidad significativa.



La inestabilidad se mantendrá durante todo el jueves, con precipitaciones a lo largo de la jornada y posibles mejoramientos temporarios hacia la noche. Para el viernes se prevé cielo mayormente cubierto, con baja probabilidad de chaparrones aislados durante la tarde o noche.



Las temperaturas se mantendrán en valores elevados para la época, con máximas cercanas a los 29°C tanto para este miércoles como para el jueves, y alrededor de 28°C el viernes.



Desde Defensa Civil de la provincia recomiendan a la población extremar las precauciones ante el avance del sistema.



Entre las medidas sugeridas se encuentran evitar circular por calles anegadas o con acumulación de agua, asegurar los elementos exteriores que puedan ser arrastrados o volados por el viento, no refugiarse debajo de árboles durante las tormentas y desconectar aparatos eléctricos en caso de actividad eléctrica intensa. Además, se aconseja no realizar actividades al aire libre mientras rija el alerta y mantenerse informado a través de los canales oficiales del SMN y las autoridades locales.



El nivel amarillo indica fenómenos que pueden generar riesgos menores, pero se recomienda seguir la evolución del pronóstico, ya que la intensidad y el área exacta afectada pueden modificarse con el paso de las horas.



Ante cualquier emergencia, los vecinos pueden comunicarse con los números de Defensa Civil, Bomberos o Policía de su localidad. Se sugiere estar atentos a las actualizaciones oficiales para contar con la información más precisa sobre el desarrollo del evento.