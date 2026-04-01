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1 de abril de 2026
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El agua no da tregua: alerta amarillo por fuertes tormentas en la provincia de Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por la llegada de tormentas de variada intensidad, con lluvias abundantes, fuertes ráfagas de viento, actividad eléctrica y posible caída de granizo. Ayer hubo varias localidades con problemas y annegamientos

El agua no da tregua: alerta amarillo por fuertes tormentas en la provincia de Buenos Aires
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó un alerta amarillo por tormentas que afecta a una amplia zona de la provincia de Buenos Aires. El aviso advierte sobre la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar daños leves y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.
 

Según el organismo, el desmejoramiento del tiempo se iniciará en las primeras horas de la mañana de este miércoles, con chaparrones y ráfagas iniciales, y se intensificará durante la tarde con lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las precipitaciones podrán ser abundantes en cortos períodos, acompañadas de frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar intensidad significativa.
 

La inestabilidad se mantendrá durante todo el jueves, con precipitaciones a lo largo de la jornada y posibles mejoramientos temporarios hacia la noche. Para el viernes se prevé cielo mayormente cubierto, con baja probabilidad de chaparrones aislados durante la tarde o noche.
 

Las temperaturas se mantendrán en valores elevados para la época, con máximas cercanas a los 29°C tanto para este miércoles como para el jueves, y alrededor de 28°C el viernes.
 

Desde Defensa Civil de la provincia recomiendan a la población extremar las precauciones ante el avance del sistema.
 

Entre las medidas sugeridas se encuentran evitar circular por calles anegadas o con acumulación de agua, asegurar los elementos exteriores que puedan ser arrastrados o volados por el viento, no refugiarse debajo de árboles durante las tormentas y desconectar aparatos eléctricos en caso de actividad eléctrica intensa. Además, se aconseja no realizar actividades al aire libre mientras rija el alerta y mantenerse informado a través de los canales oficiales del SMN y las autoridades locales.
 

El nivel amarillo indica fenómenos que pueden generar riesgos menores, pero se recomienda seguir la evolución del pronóstico, ya que la intensidad y el área exacta afectada pueden modificarse con el paso de las horas.
 

Ante cualquier emergencia, los vecinos pueden comunicarse con los números de Defensa Civil, Bomberos o Policía de su localidad. Se sugiere estar atentos a las actualizaciones oficiales para contar con la información más precisa sobre el desarrollo del evento.

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