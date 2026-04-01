Volver | La Tecla Buenos Aires 1 de abril de 2026 LEGISLATURA

Crecen los reclamos para prohibir el uso de celulares en las cárceles bonaerenses

Desde el bloque PRO en el Senado bonaerense también se anotaron con un proyecto de ley para prohibir la comunicación de las personas detenidas. Se suma a los planteos de La Libertad Avanza y Hechos

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