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1 de abril de 2026
POLEMICA

La Selección Argentina se distancia de Chiqui Tapia tras su procesamiento judicial

En medio del escándalo judicial que involucra al presidente de la AFA procesado junto a otros dirigentes por retención indebida de aportes previsionales e impuestos, el equipo decidió no mostrar ningún apoyo visible a la actual conducción. Rodrigo De Paul, tras la goleada ante Zambia, fue contundente: “Somos jugadores de fútbol y no hacemos política”

La Selección Argentina se distancia de Chiqui Tapia tras su procesamiento judicial
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La Selección Argentina tomó la decisión de marcar distancia respecto de Claudio “Chiqui” Tapia luego de que la Justicia lo procesó por presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, junto a otros miembros de la conducción de la AFA. La causa incluye un embargo millonario sobre bienes de la entidad y de los imputados, y la prohibición de salir del país sin autorización.
 

Según trascendió, en el vestuario del equipo nacional se rechazó la idea de salir al campo con una camiseta de respaldo a la actual dirigencia. Los jugadores prefirieron evitar cualquier gesto que pudiera interpretarse como una toma de posición en el conflicto institucional y mantener el foco exclusivamente en lo deportivo, de cara al Mundial 2026.
 

Tras la victoria 5-0 frente a Zambia, Rodrigo De Paul salió al paso de las versiones que circulaban sobre un posible pedido de apoyo a Tapia. Con tono firme, el mediocampista declaró: “Que quede claro que nosotros somos jugadores de fútbol y venimos a jugar al fútbol. Nosotros no hacemos política, nosotros no entendemos de esos lugares. Quienes tienen que hacerlo, valga la redundancia, son los políticos y nosotros somos jugadores de fútbol, nos gusta que nos juzguen por lo que hacemos dentro de una cancha y es simplemente eso. Siempre vamos a tratar de defender la camiseta de la Selección Argentina”.
 

De Paul también hizo un llamado a la unidad de todo el país, aunque insistió en que el rol del plantel se limita a lo futbolístico.
 

Esta postura refleja el deseo del grupo de blindarse ante la crisis que atraviesa la AFA y evitar que las cuestiones extrafutbolísticas afecten el ambiente interno del equipo campeón del mundo. Mientras la dirigencia enfrenta los embates judiciales, los jugadores optaron por el camino más claro: jugar al fútbol y dejar que la Justicia y la política resuelvan los asuntos institucionales.

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