La Selección Argentina se distancia de Chiqui Tapia tras su procesamiento judicial

La Selección Argentina tomó la decisión de marcar distancia respecto de Claudio “Chiqui” Tapia luego de que la Justicia lo procesó por presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, junto a otros miembros de la conducción de la AFA. La causa incluye un embargo millonario sobre bienes de la entidad y de los imputados, y la prohibición de salir del país sin autorización.



Según trascendió, en el vestuario del equipo nacional se rechazó la idea de salir al campo con una camiseta de respaldo a la actual dirigencia. Los jugadores prefirieron evitar cualquier gesto que pudiera interpretarse como una toma de posición en el conflicto institucional y mantener el foco exclusivamente en lo deportivo, de cara al Mundial 2026.



Tras la victoria 5-0 frente a Zambia, Rodrigo De Paul salió al paso de las versiones que circulaban sobre un posible pedido de apoyo a Tapia. Con tono firme, el mediocampista declaró: “Que quede claro que nosotros somos jugadores de fútbol y venimos a jugar al fútbol. Nosotros no hacemos política, nosotros no entendemos de esos lugares. Quienes tienen que hacerlo, valga la redundancia, son los políticos y nosotros somos jugadores de fútbol, nos gusta que nos juzguen por lo que hacemos dentro de una cancha y es simplemente eso. Siempre vamos a tratar de defender la camiseta de la Selección Argentina”.



De Paul también hizo un llamado a la unidad de todo el país, aunque insistió en que el rol del plantel se limita a lo futbolístico.



Esta postura refleja el deseo del grupo de blindarse ante la crisis que atraviesa la AFA y evitar que las cuestiones extrafutbolísticas afecten el ambiente interno del equipo campeón del mundo. Mientras la dirigencia enfrenta los embates judiciales, los jugadores optaron por el camino más claro: jugar al fútbol y dejar que la Justicia y la política resuelvan los asuntos institucionales.