Volver | La Tecla Buenos Aires 1 de abril de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Tensión en Obras: cruces por controles, reclamos barriales y expedientes que llegan tarde

La comisión del HCD dejó al descubierto diferencias por el rol del Estado, cuestionamientos al sistema de cámaras y una seguidilla de pedidos de informes ante la falta de respuestas del Ejecutivo.

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