1 de abril de 2026
NACIONALES
Aumenta la escalada contra Adorni y vuelve a ponerse en análisis su continuidad
La espiral judicial contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni sigue ascendiendo. La conferencia de prensa prevista para hoy fue suspendida y habrá varias reuniones internas para de debatir si sigue en el cargo
La embestida judicial contra Manuel Adorni sigue una espiral ascendente y en la Rosada debanten seriamente su continuidad. Hoy habrá reuniones en la Quinta de Olivos. A partir de esto se abrió un debate interno sobre la permanencia de Manuel Adorni al frente del Jefe de Gabinete de Ministros, luego de que el funcionario sumara en las últimas horas nuevos requerimientos judiciales vinculados a sus propiedades y a sus desplazamientos al exterior.
Según la información publicada por Clarín, la discusión se activó en Balcarce 50 después de que la Justicia citara a la escribana Adriana Mónica Nechevenko, quien participó en la escrituración del departamento que Adorni y su esposa adquirieron en Caballito y en el registro de una vivienda en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz.
La medida se tomó tras las declaraciones de dos prestamistas, jubiladas de 72 y 64 años, que afirmaron no conocer al jefe de Gabinete, pese a figurar como tales en la operación del inmueble ubicado a menos de 200 metros de la sede de la Universidad de Buenos Aires en Puan.
Los diputados Esteban Paulon y Pablo Juliano, querellantes en la causa que investiga un posible enriquecimiento ilícito, ampliaron este martes su denuncia con estos nuevos elementos. En paralelo, el fiscal federal Gerardo Pollicita requirió a Migraciones un informe completo de todos los viajes internacionales realizados por Adorni, su esposa Bettina Angeletti y su amigo Marcelo Grandio desde enero de 2023.
En el Ejecutivo se reconoce que el funcionario está “golpeado” por el impacto de estos episodios. Fuentes de Casa Rosada indicaron que la continuidad de Adorni se evalúa “día a día”, aunque por ahora “sigue firme”.
El presidente Javier Milei respaldó públicamente a Adorni en sus redes sociales, donde calificó las noticias sobre su patrimonio como “operetas de prensa”. El propio Adorni intentó mostrar normalidad en su agenda: este martes recibió al presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, y luego celebró en su cuenta de X la baja de la pobreza al 28,2 % en el segundo semestre de 2025, el registro más bajo de los últimos siete años.
En ese contexto, se suspendió la conferencia de prensa que Adorni tenía prevista para este miércoles. Fuentes oficiales explicaron que la decisión se tomó para evitar que una nueva exposición pública genere mayor tensión en torno al caso.
Varios integrantes del Gabinete reconocieron en privado el “costo político” que representa su continuidad, aunque prima la cautela y no hay una definición de salida.
La oposición, por su parte, busca reunir apoyos en el Congreso para avanzar en un eventual cuestionamiento parlamentario al jefe de Gabinete.
Hasta el momento, ni Adorni ni voceros oficiales han realizado declaraciones formales sobre los avances judiciales ni sobre la discusión interna respecto de su permanencia en el Gobierno.