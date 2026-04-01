Volver | La Tecla Buenos Aires 1 de abril de 2026 NACIONALES

Aumenta la escalada contra Adorni y vuelve a ponerse en análisis su continuidad

La espiral judicial contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni sigue ascendiendo. La conferencia de prensa prevista para hoy fue suspendida y habrá varias reuniones internas para de debatir si sigue en el cargo

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