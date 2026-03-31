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31 de marzo de 2026
A LA COLA

Desde mañana habrá menos colectivos por el aumento del gasoil

Luz roja para Milei: las empresas transportistas apuntaron contra el gobierno por no reconocer el impacto del incremento del precio en sus costos y a partir de mañana reducirán la frecuencia de sus servicios en toda el AMBA.

Desde mañana habrá menos colectivos por el aumento del gasoil
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A partir de mañana habrá menos colectivos circulando en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) debido al aumento del precio del gasoil.

Así lo anunciaron las cámaras de las empresas de transporte de pasajeros que agrupan a las líneas de ómnibus del Gran Buenos Aires y la Capital Federal, en un comunicado conjunto en el que responsabilizan al gobierno nacional por la “falta de reconocimiento” del impacto que tiene en sus costos el “intempestivo” incremento del precio del combustible.

La Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA), la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de la Provincia de Buenos Aires (CEUTUPBA), la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP) y la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA) suscribieron el texto, en el que advierten que, “debido al aumento intempestivo del gasoil y la falta de reconocimiento de ese incremento de costo por parte de las autoridades, se verán obligadas, a partir de este miércoles 1 de abril de 2026, a reducir la frecuencia de los servicios”.

“La medida responde a la imposibilidad de sostener los niveles habituales de prestación en el actual contexto, con los ingresos actuales, y a la falta de reacción de las autoridades, pese a los oportunos reclamos que les fueron formulados”, señalan las cámaras empresarias.

“Lamentamos los inconvenientes ocasionados y solicitamos comprensión a los usuarios. Asimismo, reiteramos el urgente pedido a las autoridades para que se adopten medidas que permitan garantizar la normal prestación del servicio, cuya operación se encuentra en serio riesgo”, concluyeron.
 

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