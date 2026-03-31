Volver | La Tecla Nacionales 31 de marzo de 2026 A LA COLA

Desde mañana habrá menos colectivos por el aumento del gasoil

Luz roja para Milei: las empresas transportistas apuntaron contra el gobierno por no reconocer el impacto del incremento del precio en sus costos y a partir de mañana reducirán la frecuencia de sus servicios en toda el AMBA.

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