Volver | La Tecla Buenos Aires 31 de marzo de 2026 ENCUENTROS

En alerta por la crisis, el Grupo de los Doce advirtió por la situación crítica en los distritos

Doce jefes comunales peronistas de la Quinta Sección mantuvieron un encuentro para trazar un diagnóstico de la economía en los distritos. Cuestionan al gobierno nacional por la caída en los recursos que reciben por coparticipación y a la Provincia por la escaza ayuda a los territorios

Compartir