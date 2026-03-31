31 de marzo de 2026
ENCUENTROS
En alerta por la crisis, el Grupo de los Doce advirtió por la situación crítica en los distritos
Doce jefes comunales peronistas de la Quinta Sección mantuvieron un encuentro para trazar un diagnóstico de la economía en los distritos. Cuestionan al gobierno nacional por la caída en los recursos que reciben por coparticipación y a la Provincia por la escaza ayuda a los territorios
Tras el encuentro entre intendentes y el gobierno bonaerense, donde Kicillof y Pablo López detallaron el contexto desfavorable en las arcas de la provincia, los intendentes también realizan diagnósticos de cómo es la situación económica en los distritos y los resultados son bastante similares.
En la Quinta sección electoral, los intendentes peronistas que conforman el Grupo de los Doce mantuvieron un nuevo encuentro donde manifestaron su preocupación por la situación económica en los municipios. Allí expresaron la “preocupación por la situación económica que atraviesan nuestros municipios, como consecuencia de la caída en los recursos que recibimos por coparticipación”.
También dejaron bien en claro que acompañarán los reclamos que realiza el gobernador bonaerense Axel Kicillof ante la Corte Suprema para que el gobierno nacional salde las deudas que mantiene con la provincia, que el número asciende a 14 billones de pesos: “Acompañamos los reclamos que viene llevando adelante el gobernador Axel Kicillof ante el gobierno nacional, con el objetivo de sostener los recursos que le corresponden a la provincia y garantizar su correcta distribución hacia los municipios”.
“Las decisiones adoptadas a nivel nacional han impactado de manera significativa en las finanzas provinciales, reduciendo los fondos disponibles y modificando el esquema de transferencias hacia las provincias”, añade el grupo de intendentes.
Algunos intendentes, si bien acompañan los reclamos de la Provincia a Nación, plantearon cuestionamientos y críticas a que no llega ayuda del gobierno bonaerense a los municipios, o que en algunos casos es escaza.
Hubo algunos cuestionamientos a la gestión de Kicillof por la poca ayuda que envía el gobierno provincial debido a la situación económica complicada que atraviesan las arcas bonaerenses.
El Grupo de los Doce está conformado por los intendentes Juan Pablo García (Dolores), Javier Gaston (Chascomús), Juan De Jesús (La Costa), Carlos Rocha (General Guido), Héctor Olivera (Tordillo), Walter Wischnivetzky (Mar Chiquita), Gustavo Barrera (Villa Gesell), Fabián Blanstein (Las Flores), Sebastián Ianantuony (General Alvarado), Juan Manuel Álvarez (General Paz), Sebastián Walker (Pila), Francisco Echarren (Castelli).
En esa línea, los intendentes añadieron que las deudas del gobierno nacional repercuten “directamente en los municipios, que dependen en gran medida de estos recursos para su funcionamiento. La menor disponibilidad de fondos obliga a las administraciones locales a reorganizar sus gastos y redefinir prioridades, en un contexto donde las demandas sociales continúan en aumento”.
También añadieron que desde el año pasado registran una fuerte caída de ingresos “que se ha profundizado en los últimos meses, afectando la capacidad de los municipios para sostener servicios esenciales como la salud pública, el mantenimiento urbano, los servicios básicos y las políticas de acompañamiento a la comunidad”.
“Frente a este escenario, los gobiernos locales hacemos un esfuerzo permanente para garantizar la continuidad de estos servicios. Sin embargo, la persistencia de esta situación pone en riesgo su alcance y calidad, impactando directamente en la vida cotidiana de nuestros vecinos”, añadieron los intendentes en un comunicado.
“Por eso, consideramos necesario que el gobierno nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, revise las medidas adoptadas y restablezca un esquema de distribución de recursos que permita a las provincias y municipios cumplir con sus responsabilidades”, cerraron.