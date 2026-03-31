Volver | La Tecla Nacionales 31 de marzo de 2026 RUIDO POLíTICO Y JUDICIAL

Adornigate: hipoteca cruzada, acreedoras que lo desconocen y una trama patrimonial bajo la lupa

La compra de un departamento por USD 230.000 con una hipoteca no bancaria encendió alarmas sobre el patrimonio de Manuel Adorni. Dos acreedoras niegan conocerlo y la Justicia analiza la operatoria mientras crece la presión política.

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