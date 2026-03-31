Volver | La Tecla Buenos Aires 31 de marzo de 2026 EN ALERTA

IOMA bajo presión: ciberataque y un problema que afecta a miles de bonaerenses

El ataque cibernético que afectó a la Obra Social provincial agrava la preocupación de miles de afiliados, en un contexto donde la exposición de padrones vuelve a poner en duda la capacidad del organismo para resguardar información crítica y garantizar estándares mínimos de seguridad en sistemas estatales.

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