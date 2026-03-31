31 de marzo de 2026
COMPLICADOS
Más de 200 mm y sin reacción: crece la bronca en el interior bonaerense
Inundaciones, caminos destruidos y pérdidas productivas reavivan el reclamo de CARBAP por medidas concretas e inmediatas.
Las lluvias intensas que golpearon a amplias zonas de la provincia de Buenos Aires volvieron a dejar en evidencia la fragilidad de la infraestructura y la falta de respuestas ante emergencias que ya no son excepcionales. En distritos como Azul y Olavarría, donde en pocas horas cayeron más de 200 milímetros, el impacto fue devastador: anegamientos generalizados, caminos rurales intransitables, mortandad de animales y serias dificultades para sostener la actividad productiva y la vida cotidiana.
En este contexto crítico, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) salió con un mensaje contundente en respaldo de los productores y las comunidades afectadas. La entidad advirtió que el problema no se limita al campo, sino que también alcanza de lleno a las ciudades, afectando a miles de familias que ven alteradas sus rutinas y sus fuentes de ingreso.
“Detrás de cada situación hay personas que hacen un enorme esfuerzo por salir adelante en condiciones adversas”, remarcaron desde la organización, al tiempo que insistieron en la necesidad urgente de respuestas concretas y rápidas por parte del Estado. La reiteración de estos episodios, sin soluciones estructurales a la vista, vuelve a poner en el centro del debate la falta de planificación y obras hídricas adecuadas.
Desde CARBAP aseguraron que acompañan a los vecinos y productores en este momento crítico, pero advirtieron que la situación exige mucho más que gestos: reclaman decisiones inmediatas y medidas efectivas que estén a la altura de la emergencia. “El interior necesita ser escuchado”, sintetizaron, en una frase que resume el malestar creciente frente a la inacción oficial.