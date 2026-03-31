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31 de marzo de 2026
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Con Messi de titular, Argentina se despide ante Zambia en La Bombonera

Lionel Scaloni confirmó que Lionel Messi será titular en el último amistoso de la Selección Argentina en el país antes del Mundial 2026. El equipo nacional enfrentará a Zambia este martes a las 20:15 en La Bombonera, buscando mejorar la imagen tras el opaco triunfo ante Mauritania

Con Messi de titular, Argentina se despide ante Zambia en La Bombonera
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La Selección Argentina cerrará esta fecha FIFA con un amistoso frente a Zambia, en el que Lionel Messi estará desde el arranque según confirmó el entrenador Lionel Scaloni.
 

El partido se disputará este martes 31 de marzo a las 20:15 en el estadio La Bombonera y será la última presentación del equipo nacional en suelo argentino antes de la Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos.
 

Scaloni indicó que aún no definió si repetirá la base de titulares o dará más minutos a los suplentes, pero dejó en claro que Messi jugará desde el primer minuto. El DT también aprovechó la conferencia de prensa para advertir a los jugadores: “Si los rendimientos no son buenos, tomaremos medidas”.
 

El equipo viene de vencer 2-1 a Mauritania en un partido que el propio Scaloni calificó como flojo. “Es una buena señal que los jugadores se hayan dado cuenta de que el partido no fue bueno”, señaló. El técnico aseguró que tiene “bastante clara” la lista de 26 jugadores para el Mundial, aunque aclaró que los rendimientos en estas semanas pueden generar cambios.
 

Zambia, ubicado en el puesto 91 del ranking FIFA, será el rival de esta despedida. El encuentro contará con transmisión de Telefé y DSports, y antes del partido se realizará un show musical con artistas como Tiago PZK, Yami Safdie, Rodrigo Tapari, Los Totora y Fran de Cruzando el Charco.

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