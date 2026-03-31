31 de marzo de 2026
LA TECLA MAR DEL PLATA
Patrimonio para unos, negocios para otros: escándalo por una torre en Mar del Plata
Los vecinos de Stella Maris apuntan contra Ricardo Rodríguez, exdirector de de Ordenamiento Territorial, quien respaldó el proyecto como consultor privado, y fue denunciado por presunta usurpación de título. Lo señalan por haber rechazado en 2015 una obra mínima por razones patrimoniales en la misma manzana donde ahora avaló la construcción de una “mole” de 127 metros.
La polémica por la construcción de una torre de 35 pisos en la zona de Playa Varese suma un nuevo capítulo y está lejos de disiparse. Vecinos de Stella Maris ampliaron la denuncia y volvieron a apuntar contra lo que definen como una “doble vara” en las decisiones urbanísticas, con foco en el exfuncionario que firmó el informe que respalda el proyecto.
El eje del conflicto sigue siendo la iniciativa para levantar una torre de 127 metros de altura en el entorno de La Robla. Mientras el expediente avanza, crecen los cuestionamientos no solo por el impacto urbano, sino también por la legitimidad de los dictámenes técnicos que le dieron sustento.
En ese marco, las miradas vuelven a posarse sobre Ricardo Rodríguez, exdirector de Ordenamiento Territorial de General Pueyrredon. Los vecinos lo señalan por haber firmado el informe que justifica la construcción de una “mole de cemento” en la misma manzana donde años atrás, bajo su gestión en el Estado, se rechazó una intervención mínima por razones patrimoniales.
Según remarcan, en 2015 la Dirección de Ordenamiento Territorial negó la ampliación de un garage de apenas 11 metros cuadrados en un chalet de valor arquitectónico, al considerar que afectaba la identidad del sector. Hoy, sostienen, que ese criterio parece haber cambiado drásticamente.
Para los denunciantes, la comparación evidencia una “doble vara” en la aplicación de normas urbanísticas: rigidez para intervenciones particulares y flexibilidad para desarrollos de gran escala. El contraste, aseguran, refuerza las sospechas sobre la discrecionalidad en la toma de decisiones.
La controversia se profundiza además por el frente judicial. Rodríguez fue denunciado por presunta usurpación de título, luego de que el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires (Distrito IX) informara que no se encuentra habilitado para ejercer desde 2011. Esto pone en duda la validez de los informes técnicos y dictámenes urbanísticos que firmó en la última década, tanto en la función pública como en su actual rol de consultor privado.
Con la denuncia ampliada, el conflicto por la torre de 35 pisos no solo continúa abierto, sino que suma nuevos elementos que tensionan el debate sobre el desarrollo urbano en Mar del Plata. Entre la defensa del patrimonio y el avance de grandes inversiones, la discusión vuelve a quedar atravesada por acusaciones de arbitrariedad y falta de transparencia.