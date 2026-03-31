Volver | La Tecla Buenos Aires 31 de marzo de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Patrimonio para unos, negocios para otros: escándalo por una torre en Mar del Plata

Los vecinos de Stella Maris apuntan contra Ricardo Rodríguez, exdirector de de Ordenamiento Territorial, quien respaldó el proyecto como consultor privado, y fue denunciado por presunta usurpación de título. Lo señalan por haber rechazado en 2015 una obra mínima por razones patrimoniales en la misma manzana donde ahora avaló la construcción de una “mole” de 127 metros.

Compartir