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31 de marzo de 2026
NUMEROS ROJOS

Alquileres: el 70 % de los inquilinos está endeudado y cada vez ajusta más

Un informe de Inquilino Agrupados arrojó conclusiones reveladoras en materia habitacional. Casi el 20 % tuvo que mudarse por no poder pagar.

Alquileres: el 70 % de los inquilinos está endeudado y cada vez ajusta más
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Una encuesta trimestral realizada en todo el país por la organización Inquilinos Agrupados puso al descubierto el drama económico que padecen quienes deben afrontar el drama de alquilar.

“Los datos revelan una crisis habitacional, económica y alimentaria sin precedentes para quienes alquilamos en Argentina”, señaló la agrupación que representa a inquilinos para defender sus derechos y brindar asesoramiento sobre vivienda digna.
 
Entre las principales conclusiones del informe, surgió que el 17,2 % de los inquilinos tuvo que mudarse por no poder pagar. “El mercado inmobiliario expulsa”, graficó Inquilinos Agrupados. La problemática se acentúa en Neuquén (33,3 %), Córdoba (23,1 %) y  provincia de Bueno Aires (20,2 %).

El relevamiento también determinó que el 70 % sufre aumentos cada tres o cuatro meses. “Trabajar para el propietario, imposible de sostener”, reza el texto.

En este inciso, se desprende que un tercio de los inquilinos destina la mitad de su sueldo al alquiler, mientras que el tercio más afectado destina entre el 60 % y el 100 % de sus ingresos.

La tendencia más resonante de la encuesta gira en torno al endeudamiento. El 70,9 % de los hogares inquilinos tiene deudas activas. A su vez, un 53,2 % se endeudó para comer, un 38,9 % para pagar el alquiler y  un 65,2 % arrastra deudas en la tarjeta de crédito.

Por otra parte, la situación en la tercera edad es “dramática”, ya que el 86,1 % destina más del 40 % de su haber al alquiler, en tanto que un 72,2 % recortó en comida.

Finalmente, Inquilinos Agrupados reveló que el 89,6 % de los encuestados tuvo que recortar gastos básicos del hogar, y solo uno de cada no necesitó que ajustar ningún rubro este trimestre.



 

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