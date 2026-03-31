Alquileres: el 70 % de los inquilinos está endeudado y cada vez ajusta más

OJO CON LAS ESTAFAS

Peligrosa filtración de datos del IOMA: advierten por estafas a los afiliados La obra social de los estatales bonaerenses sufrió un ataque cibernético y advirtió sobre posibles estafas a afiliados por vía telefónica. Un grupo de hackers había anunciado que hoy filtraría datos del IOMA y otras instituciones.