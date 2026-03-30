30 de marzo de 2026
PERITAJE
El derrumbe del hotel de Villa Gesell era “previsible”, según los expertos
El informe pericial sobre el siniestro da cuenta de numerosas irregularidades y falta de previsión en la construcción del edificio y concluyen que la Municipalidad “puede ser considerada responsable” por su colapso.
El derrumbe del hotel Dubrovnik, en Villa Gesell, era “previsible y evitable”, concluyó el informe de expertos que analizaron el edificio y los procedimientos que se siguieron para construirlo y habilitarlo, y apuntaron a la “convalidación administrativa” como uno de los elementos que generaron una “falsa apariencia de legalidad” en todo el proceso.
El hotel se desplomó en octubre de 2024 al fallar dos columnas que, según el informe pericial elaborado en la causa, estaban “diseñadas totalmente fuera del rango requerido” de resistencia y terminaron por colapsar tras hallarse “al límite de su capacidad”. Ocho personas murieron a causa de esa falla y el consiguiente colapso de la construcción.
Entre los “factores críticos” que contribuyeron al trágico desenlace, los expertos mencionan en su informe la falta de documentación técnica adecuada, deficiencias en las distintas etapas de ejecución de la obra, “irregularidades en el proceso constructivo, contrarias a la normativa municipal” vigente en el momento y la “aprobación tardía” de la obra por parte de la comuna.
“En resumen, el caso expone una clara falta de cumplimiento normativo tanto de los profesionales actuantes como del municipio durante la construcción del edificio”, realizada en los años ’90, precisa el informe de los peritos.
“Se demuestra que la Municipalidad aprobó los planos sin cumplir con los requisitos legales” y por lo tanto “puede ser considerada responsable por el colapso del edificio”, concluyeron.
“El colapso del Apart Hotel Dubrovnik fue un resultado previsible y evitable”, sentenciaron los peritos en las conclusiones de su trabajo. “La creación y tolerancia del riesgo, debido a la inexistencia absoluta de verificación estructural, la ejecución sin respaldo técnico y la convalidación administrativa, generaron una falsa apariencia de legalidad, y confusa o difusa seguridad que ocultó un riesgo estructural manifiesto, el cual finalmente se materializó con el derrumbe.”