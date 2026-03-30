Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de marzo de 2026 PERITAJE

El derrumbe del hotel de Villa Gesell era “previsible”, según los expertos

El informe pericial sobre el siniestro da cuenta de numerosas irregularidades y falta de previsión en la construcción del edificio y concluyen que la Municipalidad “puede ser considerada responsable” por su colapso.

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