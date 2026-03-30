Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de marzo de 2026 “CORRIENDO DE ATRÁS”

Desde la oposición apuran a la Provincia por las lluvias en el interior bonaerense

Una diputada presentó un pedido de informes para que el gobierno de Kicillof diga qué está haciendo para prevenir y paliar inundaciones en la zona afectada.

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