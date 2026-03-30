30 de marzo de 2026
“CORRIENDO DE ATRÁS”
Desde la oposición apuran a la Provincia por las lluvias en el interior bonaerense
Una diputada presentó un pedido de informes para que el gobierno de Kicillof diga qué está haciendo para prevenir y paliar inundaciones en la zona afectada.
La diputada provincial Silvina Vaccarezza presentó un pedido de informes para empujar al gobierno de Axel Kicillof a revelar qué se está haciendo para prevenir y paliar la situación de los distritos del interior bonaerense que, una vez más, están sufriendo anegamientos tras las lluvias de ayer y anteayer.
“Estamos ante una situación que vuelve a poner en jaque a muchas comunidades del interior, en un momento muy delicado para la producción y para la vida cotidiana de los vecinos. El gobierno provincial tiene que dar respuestas y actuar con previsión”, sostuvo Vaccarezza.
El pedido de informes se centra en los municipios de Azul, Olavarría, Arrecifes, San Antonio de Areco, Rauch, Saladillo, Nueve de Julio y Carlos Casares, entre otros. En esos distritos se produjeron acumulaciones de agua y deterioro en caminos rurales y dificultades en la transitabilidad general.
Vaccarezza quiere que el Ejecutivo provincial brinde precisiones sobre el estado de situación en la zona afectada, qué maquinaria vial se encuentra disponible para recomponer caminos y limpiar canales, y qué obras están proyectadas, presupuestadas o en ejecución.
Además, pide precisiones sobre la existencia de medidas coordinadas con el Estado nacional para paliar la situación, así como también si la Provincia cuenta con un relevamiento actualizado sobre los caminos rurales más anegados y las acciones adoptadas para garantizar su transitabilidad.
La presentación se da luego de varios episodios de lluvias intensas registrados en distintos puntos del territorio bonaerense. En distritos como 9 de Julio y Carlos Casares se reportaron acumulados de hasta 170 milímetros en poco más de 24 horas, mientras que durante el último fin de semana también se registraron precipitaciones muy fuertes en Olavarría, Azul, Arrecifes y San Antonio de Areco.
“La red vial ya venía muy deteriorada y este nuevo escenario profundiza una problemática que afecta directamente a productores, transportistas, estudiantes, familias y trabajadores rurales”, advirtió la diputada.
“Necesitamos saber con qué recursos cuenta hoy la Provincia, qué está haciendo concretamente y cuál es el plan para asistir a los distritos afectados. No se puede seguir corriendo de atrás frente a una problemática que golpea una y otra vez al interior bonaerense”, concluyó.