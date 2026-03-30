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30 de marzo de 2026
INFRAESTRUCTURA

Ferraresi suma obras de Salud al inaugurar el CAPS número 16 de Dock Sud

El nuevo edificio significó una inversión de $361.375.086 y se ubica donde antes funcionaba el club "Brisas del Plata".

Ferraresi suma obras de Salud al inaugurar el CAPS número 16 de Dock Sud
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El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi y la jefa de Gabinete, Magdalena Sierra recibieron hoy al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, para inaugurar el Centro de Atención Primaria de la Salud N° 16 de Dock Sud, ubicado en Estanislao del Campo 1656.

Allí, donde antes funcionaba el club "Brisas del Plata" y con una inversión de $361.375.086, se puso en funcionamiento el flamante centro de salud local que cuenta con consultorios clínicos, ginecológicos y odontológicos, enfermería, sanitarios, sala de espera, sector administrativo, sala de médicos, farmacia y depósito para residuos patológicos.

Durante el acto, Ferraresi sostuvo que “la atención primaria es una herramienta fundamental”. Y señaló: “El mercado iba a resolver, pero al final, la gente viene al sistema público porque no puede sustentarse la atención en privado”.

Además, destacó la labor del ministro Katopodis: “Es un planificador, con mirada íntegra de la política”.  “Desde la Provincia trabajan para reconstruir lo que la Nación dejó de hacer, y eso se da por la decisión de Axel Kicillof y la convicción de Katopodis”, destacó.

Por su parte, el ministro de Infraestructura expresó: “En cada obra, en cada espacio público de Avellaneda, Jorge Ferraresi pone en marcha esa convicción de cuidar a los propios”.

Del acto participaron el secretario de Planificación, Guillermo Pesce; la secretaria de Salud, Virginia Algañaraz; y la directora de la US Andrea Lomba.
 

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