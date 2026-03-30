30 de marzo de 2026
FÚTBOL Y JUSTICIA
Procesaron y embargaron a Tapia y Toviggino por presunta retención indebida de aportes
El juez penal económico Diego Amarante dictó el procesamiento del titular de la AFA y del tesorero de la entidad. La causa investiga retenciones impositivas y previsionales que superarían los $19 mil millones.
La Justicia avanzó sobre la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El juez en lo Penal Económico Diego Amarante resolvió procesar al presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino en el marco de una investigación por presunta evasión fiscal vinculada al manejo de fondos retenidos al Estado.
Según la resolución judicial, ambos dirigentes quedaron imputados por supuestas irregularidades relacionadas con la retención de impuestos nacionales y aportes de la seguridad social que, de acuerdo con la acusación, no habrían sido depositados dentro de los plazos legales establecidos.
Además del procesamiento, el magistrado dispuso un embargo sobre los bienes personales de Tapia y Toviggino por un monto de hasta 350 millones de pesos cada uno. En el caso del titular de la AFA, también continúa vigente la prohibición para salir del país.
La acusación fiscal
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que señaló que la AFA habría actuado como agente de retención y percepción de tributos sin transferir los fondos correspondientes dentro de los 30 días posteriores al vencimiento legal.
Los períodos bajo análisis abarcan desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025 e incluyen retenciones de IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones previsionales. El monto total investigado supera los 19 mil millones de pesos.
Desde la conducción del fútbol argentino sostienen que la deuda fue finalmente cancelada, aunque fuera de término, argumento que —según la causa— no impediría la configuración del delito investigado.
La reacción del Gobierno
En medio del impacto político del caso, el presidente Javier Milei buscó despegar al Gobierno nacional de la investigación judicial. El mandatario remarcó que la denuncia fue impulsada por ARCA en cumplimiento de sus funciones legales y aseguró que el Poder Ejecutivo no interviene en este tipo de procesos.
El jefe de Estado insistió en que cualquier persona que cometa un delito debe responder ante la Justicia y subrayó que todos los actores institucionales deben cumplir con las mismas reglas fiscales y contables.
El contraste con el discurso institucional
El avance judicial se da en paralelo con un reciente comunicado de la AFA en el que la entidad destacó la gestión de Tapia al cumplirse nueve años desde su llegada a la presidencia. Allí se resaltaron políticas de modernización administrativa, fortalecimiento institucional y transparencia en la administración.
El mensaje oficial ponderó la consolidación económica del organismo, el crecimiento de ingresos comerciales y la implementación de herramientas tecnológicas para mejorar la gobernanza interna.
Sin embargo, el procesamiento judicial abre un nuevo frente para la conducción del fútbol argentino y suma presión sobre la cúpula dirigencial en un contexto donde la relación entre política, Justicia y deporte vuelve a quedar bajo la lupa pública.