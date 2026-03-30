Volver | La Tecla Nacionales 30 de marzo de 2026 FÚTBOL Y JUSTICIA

Procesaron y embargaron a Tapia y Toviggino por presunta retención indebida de aportes

El juez penal económico Diego Amarante dictó el procesamiento del titular de la AFA y del tesorero de la entidad. La causa investiga retenciones impositivas y previsionales que superarían los $19 mil millones.

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