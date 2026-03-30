30 de marzo de 2026
EN CAMPAÑA
Kicillof federaliza su acercamiento hacia el campo y sectores productivos con vistas al 2027
El Gobernador mantuvo un encuentro con dirigentes del agro, pymes, pesqueros y lecheros de diferentes provincias. El extitular de la Federación Agraria Argentina, Eduardo Buzzi, fue uno de los nexos que acercó al resto de los sectores.
Axel Kicillof mantiene una agenda con reuniones en las que recibe a diferentes sectores sociales y económicos con el objetivo de conocer de primera mano el impacto de la crisis económica. En ese marco, trasciende las fronteras de la provincia de Buenos Aires y toma contacto con referentes de distintos puntos del país. Mientras tanto, el mandatario prepara su visita a Tierra del Fuego en el marco del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
Este lunes recibió en su despacho, acompañado por el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, a un grupo de dirigentes vinculados al agro y sectores productivos. De este modo, el Gobernador se acerca al campo con la idea de reforzar lazos en medio de su proyección a nivel nacional hacia el 2027.
Según pudo conocer La Tecla, el encuentro que duró unas dos horas, tuvo como protagonistas a Eduardo Buzzi, quien fuera presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA) y tuviera un rol preponderante en el histórico conflicto desatado entre la Mesa de Enlace de entidades agropecuaria y el gobierno de Cristina Fernández.
Además, participó Gaston Borsini, presidente de la Confederación General de la Producción, junto a David Selser (CGE Metropolitana). Asimismo, se hizo presente Mónica Costa, de la Cámara de Industria y Comercio de Cipolletti; Néstor Roche, presidente de la Unión Argentina de Pescadores Artesanales y Ricardo Garnero, de la Mesa de Productores de Leche de la Provincia de Santa Fe.
Fuentes oficiales detallaron que se trata de un encuentro que ya estaba pautado en función de las conversaciones que entabla el ministro Rodríguez con sectores vinculados al agro, a la producción y a la industria. En tanto, se remarcó que Buzzi tiene ligazón con Emilio Monzó, un armador político que explora acuerdos con varios dirigentes.
De hecho, días atrás el exdiputado nacional mantuvo un encuentro con el ministro de Gobierno, Carlos Bianco. El encuentro se produjo en la visita que realizó a La Plata, junto al legislador nacional, Miguel Pichetto, y que se mostraron junto al bloque de senadores Unión y Libertad, integrado por los senadores Carlos Kikuchi, Sergio Vargas y Paola Ventura, el diputado Martín Rozas (presidente del Bloque de UyL) y la diputada Silvina Vaccarezza.
“La idea es acercar la representación del sector y de manera federal a Axel”, comentaron a este medio desde el Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Es que avanza la construcción federal del kicillofismo con el desembarco en varias provincias, pero también con la apertura del diálogo con todos los sectores sociales y económicos.
En conferencia de prensa de este lunes, Kicillof se refirió a la sucesión de su lugar como gobernador y a su candidatura presidencial y dejó en claro que es “prematuro”. A su vez, sostuvo: “De la misma manera que he dicho sobre mi candidatura, de la que siempre se habla, he dicho, este es un año de construcción política, más que de campañas electorales y candidaturas”.
“Lo repito, porque, si bien cada cual, cada dirigente tiene derecho a expresar y hacerlo de la manera que quiera, creo que hoy, lo que tenemos que dejar en claro es que el gobierno de Milei le está haciendo mucho daño a la provincia de Buenos Aires”, añadió.
Ante este panorama, desde la Provincia insisten que se atraviesa un escenario de deterioro económico y fiscal al que le atribuyen a la recesión y a la caída de transferencias desde el Estado nacional. Las cifras oficiales sostienen que la crisis económica impacta con especial intensidad en territorio bonaerense. El Producto Bruto Interno por sectores muestra una fuerte heterogeneidad entre ganadores y perdedores. Entre las actividades que crecieron se destacan la intermediación financiera con un aumento del 25,2%, la explotación de minas y canteras con 17,9%, el agro con 14,1% y otros sectores con una mejora del 3,2%. En cambio, entre los rubros más golpeados aparecen la construcción con una caída del 14,1%, la industria manufacturera con una baja del 8,3%, el comercio con -5,2% y otros sectores con -2,5%, en la comparación del tercer trimestre de 2025 contra el mismo período de 2023.
En cuanto a las perspectivas del armado nacional, Kicillof prepara su visita a Tierra del Fuego para este 2 de abril. “Tengo previsto ir a Tierra del Fuego a la vigilia por la fecha tan importante que tiene que ver, obviamente, con recuperar las islas Malvinas”. Entonces, agregó que “por eso, lo más importante es generar una fuerza política y una propuesta electoral que nos permita que el gobierno de Milei termine en 2027”.
Crisis en la recolección de residuos: PBA y los gremios se reunieron para buscar soluciones
En una jornada repleta de reuniones para el Gobernador, recibió en calle 6 al titular de Camioneros, Pablo Moyano, para dialogar sobre una serie de conflictos en Villa Gesell y La Plata en torno a la recolección de residuos. La misma se da luego el encuentro que tuvo Kicillof con el extitular de la Federación Agraria Argentina, Eduardo Buzzi.
“No vamos a permitir que toquen a ningún compañero, compañera. Vamos a estar donde hay que estar, defendiendo cada puesto de trabajo que logramos con años de lucha”, sostuvo Pablo Moyano en su cuenta de Instagram tras el encuentro.
La reunión se da luego de una serie de conflictos en La Plata y Villa Gesell en torno a la recolección de residuos, en medio de amenazas para realizar paros de la actividad.
El 24 de marzo, el distrito que conduce Gustavo Barrera amaneció con una fuerte movilización del sindicato de camioneros frente al palacio municipal. La manifestación incluyó camiones de la empresa Santa Elena bloqueando la Avenida 3 y la quema de neumáticos, en rechazo a la reorganización del servicio dispuesta por el Ejecutivo local.
esde el gremio advierten que la medida podría afectar a entre 20 y 40 trabajadores.
Por su parte, en La Plata el foco del conflicto está puesto en la empresa Esur, encargada del servicio en la capital bonaerense. Según denunció Moyano durante su visita a la ciudad días atrás, desde la gestión del intendente Julio Alak se habrían planteado recortes por razones económicas que pondrían en riesgo cerca de 150 puestos de trabajo.
La advertencia del sindicalista fue directa: si se concretan cesantías, el gremio responderá con medidas de fuerza. En ese esquema, anticipó un plan de acción escalonado que comenzaría con protestas frente a la Municipalidad y podría derivar en un paro general en toda la provincia.