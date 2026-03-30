Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de marzo de 2026 EN CAMPAÑA

Kicillof federaliza su acercamiento hacia el campo y sectores productivos con vistas al 2027

El Gobernador mantuvo un encuentro con dirigentes del agro, pymes, pesqueros y lecheros de diferentes provincias. El extitular de la Federación Agraria Argentina, Eduardo Buzzi, fue uno de los nexos que acercó al resto de los sectores.

Compartir