Volver | La Tecla Nacionales 30 de marzo de 2026 JUDICIALES

Reforma con grieta en la Corte: avanzan cambios en la selección de jueces

Rosenkrantz y Lorenzetti impulsan un nuevo esquema mientras Rosatti toma distancia del texto. La iniciativa propone concursos anticipados, exámenes estandarizados y menos margen para decisiones discrecionales, en un intento por agilizar designaciones y transparentar un sistema históricamente cuestionado.

Compartir