30 de marzo de 2026
JUDICIALES
Reforma con grieta en la Corte: avanzan cambios en la selección de jueces
Rosenkrantz y Lorenzetti impulsan un nuevo esquema mientras Rosatti toma distancia del texto. La iniciativa propone concursos anticipados, exámenes estandarizados y menos margen para decisiones discrecionales, en un intento por agilizar designaciones y transparentar un sistema históricamente cuestionado.
Los tres integrantes de la Corte Suprema de Justicia participarán este lunes de un acto público para presentar una propuesta vinculada al sistema de selección de jueces. Aunque el texto lleva la firma de Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti decidió no refrendarlo, marcando una diferencia interna dentro del máximo tribunal.
A pesar de esa discrepancia, los tres jueces se mostrarán juntos para explicar los alcances de la acordada aprobada el jueves pasado. La iniciativa incluye un proyecto orientado a reformar los mecanismos de designación de magistrados en la justicia federal, con el objetivo de introducir cambios estructurales en el proceso.
Uno de los ejes centrales de la propuesta es la implementación de concursos anticipados. Esto implica que el Consejo de la Magistratura pueda avanzar en la selección de candidatos antes de que se produzcan vacantes, buscando agilizar la cobertura de cargos y evitar demoras prolongadas en el sistema judicial.
Además, el proyecto contempla la creación de un banco de preguntas con modalidad multiple choice, con la intención de estandarizar las evaluaciones y reducir los márgenes de discrecionalidad en los exámenes. Este punto apunta a reforzar criterios más objetivos en la selección de aspirantes.
En la misma línea, también se propone limitar el peso de las entrevistas personales, uno de los tramos más cuestionados del proceso actual. La iniciativa busca evitar que los consejeros alteren el orden de mérito de los candidatos de manera subjetiva, promoviendo un esquema más transparente y previsible.