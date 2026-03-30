30 de marzo de 2026
TIRONEO
Mientras Milei disfruta el alivio, Kicillof busca capitalizar el fallo favorable de YPF
El fallo que anuló la condena por YPF reordenó el tablero político: Milei lo capitalizó como alivio en una semana crítica, mientras Kicillof defenderá este lunes la expropiación como una decisión soberana clave. Así, el caso YPF volvió al centro de la escena no solo como expediente judicial, sino como eje de confrontación política.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezará este lunes a las 9 una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno para fijar posición tras el fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York que dejó sin efecto la condena contra la Argentina por la expropiación de YPF.
Acompañado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, el mandatario buscará ratificar la legalidad de la nacionalización de la petrolera y cuestionar tanto a la oposición como al Gobierno nacional. Para Kicillof, la resolución judicial no solo implica un alivio económico —al evitar un pago superior a los 16.000 millones de dólares— sino también una validación política de la decisión adoptada en 2012 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.
En la previa, el gobernador ya había anticipado su postura, al desestimar las críticas como parte de una “operación mediática y judicial”. En esa línea, rechazó el concepto de “impuesto Kicillof”, al que definió como una construcción destinada a desacreditar una política soberana. Además, subrayó que los propios abogados del Estado bajo la actual gestión defendieron en tribunales estadounidenses los mismos argumentos que el kirchnerismo sostuvo históricamente.
“La derecha nunca la habría nacionalizado. Trabajaron siempre para los buitres”, lanzó, al poner en duda si los cuestionamientos previos respondían a errores de análisis o a intereses políticos.
Bajo ese enfoque, Kicillof intentará presentar el fallo como respaldo a un modelo de desarrollo basado en la intervención estatal y la articulación público-privada. Según su mirada, la recuperación de YPF resultó clave para evitar restricciones más severas en materia de divisas y para sostener áreas estratégicas como la infraestructura energética y el sistema científico-tecnológico.
En paralelo, en Casa Rosada el fallo también fue leído como una oportunidad política. El presidente Javier Milei, que venía de días marcados por tensiones internas y dificultades para instalar agenda, encontró en la resolución judicial un punto de apoyo para recuperar iniciativa.
En el entorno presidencial admiten que la noticia fue celebrada con entusiasmo. Incluso circuló, en tono informal, la posibilidad de una puesta en escena con simbología de YPF que finalmente no prosperó. Más allá de lo anecdótico, el oficialismo interpretó la decisión como una victoria comunicacional en medio de un contexto adverso.
El impacto llegó en un momento delicado para La Libertad Avanza, atravesada por cuestionamientos políticos, dificultades económicas para mostrar resultados y el desgaste en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En ese marco, el fallo permitió al Gobierno exhibir un resultado favorable y reorganizar su narrativa.
La resolución también reactivó la disputa política con el peronismo. Dirigentes como Cristina Fernández de Kirchner y el propio Kicillof reivindicaron la estatización de la petrolera y cuestionaron la posición histórica de Milei frente a los fondos litigantes.
Así, el caso YPF volvió al centro de la escena no solo como expediente judicial, sino como eje de confrontación política. Mientras Kicillof busca consolidarlo como bandera de soberanía y gestión, el Gobierno nacional intenta capitalizarlo como un logro en un escenario donde cada señal positiva resulta clave para sostener la iniciativa.