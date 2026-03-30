Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de marzo de 2026 TIRONEO

Mientras Milei disfruta el alivio, Kicillof busca capitalizar el fallo favorable de YPF

El fallo que anuló la condena por YPF reordenó el tablero político: Milei lo capitalizó como alivio en una semana crítica, mientras Kicillof defenderá este lunes la expropiación como una decisión soberana clave. Así, el caso YPF volvió al centro de la escena no solo como expediente judicial, sino como eje de confrontación política.

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