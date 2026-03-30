Gas primero, todo después: abril llega con subas en cascada
El recorte de subsidios marca el ritmo de aumentos en transporte, luz y salud, en un contexto de indexación mensual que consolida la presión inflacionaria. Con tarifas que se actualizan en simultáneo y salarios que corren detrás, el impacto se siente de lleno en el bolsillo.
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El Gobierno nacional oficializó las nuevas tarifas de gas que comenzarán a regir desde el 1° de abril en todo el país, con impacto sobre la totalidad de los usuarios. La medida abarca a todas las distribuidoras y se inscribe en el esquema de segmentación y reducción de subsidios energéticos vigente desde comienzos de año, consolidando una nueva etapa de ajuste en los servicios básicos.
En ese marco, abril arranca con una suba generalizada de tarifas y precios regulados. Transporte, electricidad, agua, salud privada y alquileres actualizan sus valores en línea con fórmulas de indexación mensual y la progresiva quita de subsidios. El resultado es una presión sostenida sobre el costo de vida en un contexto en el que las proyecciones privadas ubican la inflación de marzo en torno al 3%.
El transporte público en el AMBA refleja uno de los impactos más visibles. En la provincia de Buenos Aires, el boleto mínimo para usuarios con SUBE registrada asciende a $873,37, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires se ubica en $715,26. La diferencia se amplía para quienes no tengan la tarjeta nominalizada, con tarifas que en territorio bonaerense pueden superar los $1.900 en recorridos más extensos.
En paralelo, los servicios de electricidad y agua también registran aumentos. Las distribuidoras Edenor y Edesur actualizan cargos fijos y variables, con mayor incidencia en usuarios de ingresos altos. A su vez, AySA completa una suba del 4%, llevando el costo promedio del servicio a más de $23.600 mensuales.
El sector privado tampoco queda al margen. Las empresas de medicina prepaga aplican un nuevo ajuste cercano al 2,9%, mientras que los contratos de alquiler bajo la ley anterior registran incrementos anuales del 33,3%. A esto se suma la incertidumbre en los combustibles, con la nafta súper superando los $2.000 por litro en algunos puntos de CABA, lo que anticipa un abril marcado por la continuidad de la presión inflacionaria.