Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de marzo de 2026 AUMENTOS

Gas primero, todo después: abril llega con subas en cascada

El recorte de subsidios marca el ritmo de aumentos en transporte, luz y salud, en un contexto de indexación mensual que consolida la presión inflacionaria. Con tarifas que se actualizan en simultáneo y salarios que corren detrás, el impacto se siente de lleno en el bolsillo.

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